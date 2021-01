Ator mirim, famoso nos anos 2000, diz que encontrou felicidade em vida fora da TV

O ex-ator Pedro Malta, que ficou famoso pelos seus papéis nas novelas 'Coração de Estudante' (2002), 'Kubanacan' (2003) e 'Começar de Novo' (2004), todas da TV Globo, diz que "encontrou a felicidade em uma vida sem fama".

"Me sinto muito realizado com a vida que eu levo hoje. Soube encontrar a felicidade em uma vida que não precisa existir dentro do cenário da fama", disse ele, que está afastado da TV desde 2017, quando atuou em "O Rico e o Lázaro", da Record.

Com 26 anos e morando em Recife, Pedro é formado em Rádio e TV e acaba de lançar o filme "Recife Assombrado", em que interpreta Vinicius.

"Desejava parar para me dedicar aos estudos e entendi que cursar faculdade aqui em Recife seria a melhor maneira de me integrar novamente à cena cultural local, muito proeminente na produção cinematográfica, algo que amo", explica.

Apesar dos projetos, ele esclarece que nunca deixou de atuar. "Você não deixa de ser por não produzir ou não aparecer tanto quanto antes. Ser ator é algo que tem a ver com a sua essência, em amar a interpretação. No Brasil há esse rótulo do ator bem-sucedido como aquele que está exposto nas grandes vitrines midiáticas. Temos o artista de teatro, o artista circense, o artista de rua... Todos reúnem a capacidade e a disposição para serem classificados como artistas, não apenas aqueles com maior projeção. Não existe ex-ator", defende.