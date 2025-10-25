Capa Jornal Amazônia
Ator de Hollywood diz que filho sofre bullying por ser nepo baby: Crianças são cruéis

Estadão Conteúdo

O ator Stellan Skarsgård revelou que seu filho mais novo sofre bullying na escola por ser chamado de "nepo baby". O termo, muitas vezes usado de maneira pejorativa, une as expressões nepos (do latim, como na palavra "nepotismo") e baby ("bebê", em inglês), fazendo alusão a filhos de famosos que seguem os passos de seus pais profissionalmente, sugerindo que teriam privilégios por conta disso.

"Amam isso na internet, mas é uma grande bobagem. Porque ninguém vai te contratar, ao menos para nada que seja bom, se você não tiver qualidade o suficiente", afirmou o ator em entrevista à revista Vulture desta semana.

"Eu não os recomendo para nada. Mas o meu filho mais novo, de 13 anos, Kolbjörn, sofre por causa disso. Quando seus colegas na escola o chamam de nepo baby, ele fica triste. Ele não tem quaisquer amigos na escola. Ele fica isolado. As crianças são cruéis - cruéis ou ignorantes", afirmou.

Quem é Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård é um ator nascido na Suécia, mas que conquistou espaço em Hollywood ao longo das décadas. Entre seus trabalhos de destaque mais recentes estão a série Chernobyl (2019), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor ator coadjuvante, e a série Andor (2022-2025), do universo Star Wars.

Cinco de seus filhos, Kolbjörn, Alexander, Gustaf, Bill (de It e seus derivados) e Valter, seguiram os passos do pai no mundo da atuação. Todos utilizam o sobrenome Skarsgård.

Stellan Skarsgård

Hollywood

nepotismo
