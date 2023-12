Ator de "Cinquenta Tons de Cinza" Jamie Dornan teve medo de mensagens bizarras de fãs

O ator Jamie Dornan revelou que teve medo de mensagens que recebeu de fãs após interpretar o empresário sadomasoquista Christian Grey, na trilogia "Cinquenta Tons de Cinza". Dornan alcançou fama mundial com o papel, mas também viveu consequências devido os comportamentos de alguns fãs que o deixaram com medo.

"O Fandom dessa franquia ainda é fervoroso", declarou o ator. "Eu recebo todos os tipos de coisas malucas, das quais, para ser sincero, tenho muito medo, então fico longe disso", afirmou.

Jamie relembrou o momento em que foi perseguido após ter fotos da sua residência vazadas na imprensa. "A certa altura, tivemos uma situação de perseguição e envolvimento das autoridades", contou.

Os fãs também continuam criando teorias do envolvimento de Jamie com Dakota Johnson, que interpreta o par romântico nos filmes. "Eles têm todos os tipos de teorias malucas. Que Dakota e eu temos um filho juntos", comentou. Atualmente, o ator é casado com a atriz Amelia Warner, com quem tem três filhos.