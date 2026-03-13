Ator de 'A Voz de Hind Rajab' diz que teve entrada proibida nos EUA para Oscar 2026

Motaz Malhees, ator de A Voz de Hind Rajab, afirmou que não poderá comparecer à cerimônia do Oscar 2026. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, ele disse que teve a entrada nos Estados Unidos negada pelas autoridades do país por ser cidadão palestino. A cerimônia de premiação do Oscar ocorre neste domingo, 15.

"Três dias para o Oscar. Nosso filme, A Voz de Hind Rajab, foi indicado a um prêmio da Academia. Eu tive a honra de interpretar um dos personagens principais em uma história que o mundo precisa ouvir. Mas não estarei lá", afirmou em publicação feita nesta quinta, 12.

"Eu não tive autorização para entrar nos Estados Unidos devido à minha cidadania palestina", continuou, "Isso machuca, mas essa é a verdade: vocês podem bloquear um passaporte, não podem bloquear uma voz.""

O ator interpreta um dos personagens principais de A Voz de Hind Rajab, longa de Kaouther Ben Hania indicado a Melhor Filme Internacional pela Tunísia.

A história acompanha um grupo de voluntários do Crescente Vermelho Palestino que atende a um pedido de socorro de uma menina de seis anos presa sob fogo cruzado em um carro durante bombardeios em Gaza. O longa é inspirado na história real de Hind Rajab, e os áudios usados são da ligação real que ela fez para a emergência. Malhees interpreta Omar, um dos voluntários.

"Eu sou palestino, com orgulho e dignidade. Meu espírito estará com A Voz de Hind Rajab na noite do Oscar. Boa sorte a todos vocês. Nossa história é maior do que qualquer barreira, e será ouvida", finalizou.

A Voz de Hind Rajab está disponível para aluguel em plataformas digitais.