Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ator de 'A Voz de Hind Rajab' diz que teve entrada proibida nos EUA para Oscar 2026

Estadão Conteúdo

Motaz Malhees, ator de A Voz de Hind Rajab, afirmou que não poderá comparecer à cerimônia do Oscar 2026. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, ele disse que teve a entrada nos Estados Unidos negada pelas autoridades do país por ser cidadão palestino. A cerimônia de premiação do Oscar ocorre neste domingo, 15.

"Três dias para o Oscar. Nosso filme, A Voz de Hind Rajab, foi indicado a um prêmio da Academia. Eu tive a honra de interpretar um dos personagens principais em uma história que o mundo precisa ouvir. Mas não estarei lá", afirmou em publicação feita nesta quinta, 12.

"Eu não tive autorização para entrar nos Estados Unidos devido à minha cidadania palestina", continuou, "Isso machuca, mas essa é a verdade: vocês podem bloquear um passaporte, não podem bloquear uma voz.""

O ator interpreta um dos personagens principais de A Voz de Hind Rajab, longa de Kaouther Ben Hania indicado a Melhor Filme Internacional pela Tunísia.

A história acompanha um grupo de voluntários do Crescente Vermelho Palestino que atende a um pedido de socorro de uma menina de seis anos presa sob fogo cruzado em um carro durante bombardeios em Gaza. O longa é inspirado na história real de Hind Rajab, e os áudios usados são da ligação real que ela fez para a emergência. Malhees interpreta Omar, um dos voluntários.

"Eu sou palestino, com orgulho e dignidade. Meu espírito estará com A Voz de Hind Rajab na noite do Oscar. Boa sorte a todos vocês. Nossa história é maior do que qualquer barreira, e será ouvida", finalizou.

A Voz de Hind Rajab está disponível para aluguel em plataformas digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR 2026/A VOZ DE HIND RAJAB/ATOR/PROIBIÇÃO/ENTRADA/EUA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

MÚSICA

Luciana Mello celebra 10 anos de álbum dedicado a Jair Rodrigues

Lançado em homenagem ao pai, o disco Na Luz do Samba marcou um momento especial na carreira da cantora

14.03.26 12h33

GRAVAÇÕES

‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

14.03.26 10h46

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (15) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

CINEMA

Babu Santana revela como foi gravar filme com Alane Dias e elogia ex-BBB: 'Dedicada e boa atriz'

A paraense vai estrear como atriz no cinema no longa-metragem nacional com lançamento previsto para 2026

14.03.26 9h06

VISITA

Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

14.03.26 9h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda