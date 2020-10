Ator da Globo dá 'calote' em motel, prostitutas e motorista de aplicativo

O ator Claudio Fits, que fez o papel do cozinheiro Ceará, na novela Amor de Mãe, da Rede Globo, deu calote em um motel, em prostitutas e até no motorista de um aplicativo no Rio de Janeiro na última sexta-feira (22). A ocorrência foi registrada na polícia pelo motorista Romulo Gomes, que acusa o global de estelionato.

De acordo com Romulo, Fits o pediu dinheiro emprestado (R$ 1,3 mil) e, por ele ser conhecido na mídia, o motorista acabou emprestando. O ator teria dito que estava com o cartão bloqueado por um problema. Ele prometeu fazer uma transferência para ressarci-lo logo em seguida, mas não o fez. Claudio ainda teria rodado por horas no carro e, em seguida, ficado em um motel na Barra da Tijuca.

(Reprodução)

O ator teria pedido o quarto mais barato do local e contratado duas profissionais do sexo. Ele também teria prometido a elas fazer uma transferência do valor pelo trabalho, mas o dinheiro não teria caído na conta das mulheres. Reivindicando o pagamento, elas teriam quebrado garrafas de champanhe, além de outros objetos do quarto. As garotas foram embora e, ao tentar deixar o estabelecimento, o cartão do ator não passou e ele não teve como pagar a dívida de R$ 1,2 mil.

Claudio Fits teria se identificado como ator da Globo e prometido fazer uma transferência bancária que, segundo o gerente do motel, não aconteceu. O artista, então, comprometeu-se a ficar mais 12 horas no local até que o pagamento fosse efetivado.

No entanto, passados cinco dias, o valor ainda não tinha caído na conta do motel nem na do Uber. As garotas de programa também não haviam recebido a quantia devida. De acordo com informações enviadas pelo motorista Romulo, o ator global prometeu realizar o pagamento do “empréstimo” nesta quinta-feira (29/10).

O portal Metrópoles informou que chegou a procurar o ator, mas que ele não respondeu até a publicação da matéria.