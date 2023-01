Atleta do Barueri ironiza apoio do vôlei à Key Alves no BBB

A ponteira Maiara Basso, atleta do Barueri, alfinetou a líbero Key Alves, integrante do elenco do Big Brother Brasil 23. Nas redes sociais, a jogadora comentou uma publicação que dizia que a comunidade do vôlei iria se unir para torcer pela atleta do Osasco na casa mais vigiada do Brasil.

Minutos depois, ela apagou o comentário. “Tô querendo saber quem é a galerinha do mundinho do vôlei que vai torcer pra ela?!", publicou Basso, no Twitter.

Após o tweet repercutir na web, Maiara reagiu à polêmica. “Gente, o que é postado no Twitter, fica no Twitter. Paz e amor. Credo, como o povo aumenta", falou.

Key Alves é uma das participantes do grupo 'Camarote' do BBB 23. Ela tem mais sete milhões de seguidores no Instagram, sendo a atleta de vôlei mais seguida do mundo. A líbero também faz sucesso na plataforma adulta OnlyFans.