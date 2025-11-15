Ativista Greta Thunberg não veio a Belém para a COP 30 e organização pede ajuda contra fakenews

Ao contrário de informação disseminada nas redes sociais, a ativista ambiental sueca Greta Thunberg não veio a Belém neste sábado, 15, para participar da Marcha Global pelo Clima, durante a COP 30, realizada por ativistas de diversos movimentos, nacionais e internacionais. Em nota enviada à imprensa, a organização Fridays for Future solicitou que a disseminação de informações falsas fosse combatida.

"Gostaria de esclarecer que Greta Thunberg não está em Belém. Peço a colaboração da imprensa para evitar a disseminação de informações falsas. Aproveito para indicar jovens ativistas brasileiros que estão realizando um trabalho extraordinário e que merecem oportunidades de fala e destaque nos veículos de imprensa", declarou, em texto, a organização.

Quem é Greta Thumberg?

A ativista Greta Thumberg é conhecida como um dos maiores nomes globais em defesa das causas ambientais e chegou a ser nomeada a Pessoa do Ano pela revista Time em 2019. A primeira vez que a ativista lutou em prol de justiça e de direitos humanos foi com apenas 15 anos quando realizou a primeira "Greve Escolar pelo Clima" do lado de fora do parlamento sueco, país onde nasceu, no ano de 2018.

Por sua personalidade forte e ativista, Greta Thumberg chegou a ser presa diversas vezes por sua participação em protestos ambientais ao redor do mundo e até foi multada pelos tribunais suecos. Em abril de 2024, ela foi detida duas vezes por conta de seu envolvimento em uma manifestação com outras pessoas que tentaram bloquear uma grande rodovia que fica localizada em Haia, na Holanda.