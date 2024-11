'Ateliê Livre' realiza programação gratuita de arte ao ar livre neste domingo

A beleza contagiante da arte tomará conta da Av. Rômulo Maiorana neste domingo (10), quando acontece a 6 ª edição do Ateliê Livre. A iniciativa, que vai das 9h às 14h, consiste em levar atividades artísticas gratuitas para serem experimentadas, ao ar livre, por todas as pessoas da comunidade.

O objetivo do Ateliê Livre é democratizar o acesso à arte, fazendo com que a população se aproxime mais das práticas artísticas e possa se expressar livremente com pinceis, tintas, e muito mais. O projeto é idealizado pelo artista visual e educador Marcelo Lobato, com produção das artistas Karina Martins e Laís Cabral.

Artista visual experiente, Marcelo Lobato conta que a ideia do Ateliê Livre surgiu por acaso, em um dia quando ele estava limpando o Ateliê da 25

“Um dia nós resolvemos fazer um mutirão de limpeza do ateliê e retiramos todas as mesas, cadeiras, material artístico e deixamos na rua, enquanto limpávamos o local. Não demorou muito para a molecada chegar e começar a pintar, desenhar e se divertir com os materiais. Foi aí que olhamos para aquela situação e me deu essa sacada ‘Por que não, uma vez no mês, o ateliê ir para fora? Então nós passamos a fazer oficinas de arte na rua, levando atividades não só para a criançada como para os seus pais também”, relata o artista.

A programação oferece oficinas artísticas ao ar livre para a comunidade (Foto: Jo Santo)

O ateliê livre irá proporcionar uma série de atividades gratuitas ao público, que serão realizadas no canteiro da Av. Rômulo Maiorana, 1082. A programação envolve uma feira de economia criativa com 27 empreendedores, dentre eles os indígenas Lila ticuna e Carla caiapó com comercialização de artesanatos e pinturas corporais; oficinais de confecção de anel de tucumã, câmera escura, pintura, desenho e argila com os artistas Marco Antônio, Karina Martins Karina Martins, Laís Cabral, Jair Junior e Maria Clara Lima; além de apresentações teatrais e musicais.

Marcelo Lobato salienta que o projeto não apenas fomenta uma programação artística gratuita como também movimenta a economia dos artistas independentes, que podem vender suas obras no local.

“A gente trabalha com associação de artesoes e artesões da comunidade. A renda de tudo aquilo que é mostrado e vendido fica com eles, o ateliê não cobra nada. Além disso nós alugamos mesas, chamamos músicos, grupos de teatro, vai ter oficina de artesanato com caroço de açaí, terão artistas pintando esculpindo na hora e tudo isso é gratuito”, esclarece.

Marcelo Lobato é arista visual e idealizador do projeto Ateliê Livre (Foto: Divulgação)

O artista destaca que uma das coisas mais prazerosas do evento é ver a grande participação popular, que já chegou a cerca de 300 pessoas em um dia. O artista salienta que essa é uma forma retirar por completo aquele distanciamento que alguns acreditam existir entre a arte e a população.

“A gente convida as pessoas a irem a esse espaço, até para elas conhecerem o que é um ateliê, e ao mesmo poderem ter um momento de confraternização com diversas atrações. As pessoas vão tirando aquela coisa da cabeça de que o ateliê e um espaço sagrado, de que o artista é uma pessoa difícil. Aqui não tem nada disso, o espaço é aberto para todos”, conclui Marcelo

Nesta 6ª edição, o Ateliê Livre conta com o apoio do projeto !Pulsa! Movimento de Arte Insurgente e Space Tattoo, que estará oferecendo flashtattoos a um preço popular aos participantes.

Serviço:

Ateliê Livre

Data: 10/11/2024

Horário: 9h às 14h

Local: Av. Rômulo Maiorana nº 1082 – Marco