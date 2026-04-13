Astros de 'The Pitt' explicam saída repentina de Dra. Mohan após 2ª temporada

O sucesso da HBO Max, The Pitt, contou com uma baixa em seu elenco. Com a finalização da 2ª temporada, a Dra. Mohan, vivida por Supriya Ganesh, não voltará para os próximos episódios. A respeito do tema, o ator Noah Wyle e o criador R. Scott Gemmill esclareceram o motivo.

A razão: 'é inevitável'

Segundo Wyle, é provável que o mesmo volte a ocorrer com outros personagens de The Pitt. Em entrevista à Variety durante a exibição e o painel da série no PaleyFest, o artista afirmou que isso "é uma inevitabilidade que vai acontecer em todas as temporadas desta série porque, como roteiristas, temos dificuldade em definir que tipo de passagem de tempo podemos ter e ainda manter a maior parte do elenco unida de forma realista".

O artista ainda explicou que as mudanças também podem ser percebidas na realidade que inspira a série. "Prontos-socorros têm uma alta rotatividade. Como sempre, tentamos trazer novos personagens ou promover quem já está conosco conforme passamos por essas mudanças de elenco e tentamos manter as tramas renovadas, mas, obviamente, a Supriya tem sido uma parte fundamental da nossa série desde o início."

"A Dra. Mohan é uma personagem muito amada; eu adoro interagir com ela e trabalhar com a Supriya", continuou. "Desejamos a ela todo o sucesso em seus próximos projetos e sentiremos muito a sua falta."

Questões da narrativa

No mesmo evento, Gemmill deu uma declaração parecida a respeito da saída da atriz. Segundo o cineasta, havia uma questão da narrativa, referente a onde The Pitt é situada.

"É meio que a natureza da série. Infelizmente, pela forma como a profissão médica funciona, você chega, aprende, segue em frente, e queremos tentar ser o mais fiéis possível a esse processo. Portanto, vamos renovar o nosso elenco. Mas acho que é um ótimo trampolim para as pessoas, e isso é o melhor que podemos fazer", afirmou.