Astro de Jurassic Park com fortuna milionária não vai deixar dinheiro para os filhos

O ator Jeff Goldblum, de 71 anos, declarou que não vai deixar dinheiro para os filhos, quando estiverem mais velhos. O ator conhecido por trabalhar nas franquias do cinema Jurassic Park e Independence Day acumulou uma fortuna de US$ 40 milhões, o equivalente a R$ 204 milhões.

Jeff explicou o motivo em entrevista ao podcast Table for Two. "Ei, você sabe, você tem que remar seu próprio barco", afirmou. "É importante ensinar para as crianças. Não vou fazer isso por você. E você não vai querer que eu faça isso por você", declarou.

Jeff disse ser fundamental aprender a descobrir o que é desejado e necessário na vida deles. "E onde isso se cruza com seu amor e paixão e o que você pode fazer", disse. "E mesmo que isso não aconteça, você pode ter que fazer isso de qualquer maneira", acrescentou.

O ator é pai de Charlie, 8, e River, 6, fruto de seu casamento com a dançarina e ex-ginasta olímpica Emilie Livingston, 41. O mais velho tem mostrado habilidade artística. Em fevereiro, o ator compartilhou um vídeo do filho mais velho tocando piano. "Ele adora sua velocidade e rapidez", comemorou o ator.

