Assessoria de Fiuk diz que cantor está em abstinência de medicamentos para depressão

Após memes de Fiuk viralizarem na web sobre sua aparência, inclusive o comparando com um "morto vivo" a equipe do famoso, que é filho do cantor Fábio Junior, resolveu se pronunciar e publicou um esclarecimento sobre o tema. De acordo com a nota, Fiuk tem TDAH (Transtorno do Défict de Atenção com Hiperatividade).

Sua assessoria repudiou os memes e piadas sobre suas condições mentais e revelou que ele não está tomando as medicações para o tratamento dessas doenças.

"A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria. No programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele", diz a nota.

Após vários choros do irmão no reality, incluíndo o último na sexta-feira (12) após receber o castigo do monstro, sua irmã, a também famosa Cléo Pires, se pronunciou.

"Fico feliz que meu irmão possa se sentir acolhido falando sobre a depressão que ele tem. Não vejo problema numa pessoa que chora por tudo porque é justamente a questão da hipersensibilidade dele por ter TDAHI. Acho bem grave vocês zoarem com esse tipo de coisa", disse.

Fiuk chorando por ter sido escolhido pelo o Caio pra ser monstro #BBB21 pic.twitter.com/UvXgdHQi8u — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 12, 2021

Confira a nota da equipe de Fiuk na íntegra:

Nós do #TeamFiuk viemos prestar um esclarecimento a respeito de tudo que o Fiuk vem sofrendo dentro do #BBB21

Fiuk é diagnosticado com TDAH, depressão e ansiedade. O principal sintoma do TDAH é a desatenção extrema, que pode resultar na impercepção de coisas ditas como "óbvias" por muitos do tribunal da internet que julgaram-o ignorantemente após a Prova do Anjo.

Memes e piadas sobre a aparência e as condições mentais do Fiuk são de cunho extremamente desrespeitoso. A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora.

Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria.

No programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele.

Como já dito pelo Fiuk, esses transtornos deixam-o isolado e causam intensas crises de choro.

Fiuk possui hipersensibilidade resultada de suas doenças crônicas, que geram sérias recaídas emocionais.

O fumo excessivo de cigarro é uma válvula de escape/controle para toda a ansiedade causada pela pressão, exclusão e perseguição que ele vem sofrendo nos últimos dias.

Nós do #TeamFiuk sempre jogamos com a honestidade e a nossa torcida continuará nesse caminho.

Estar exposto para milhares de pessoas em rede nacional é um grande desafio para o Fiuk, que sempre foi uma figura pública e nunca expôs seus transtornos.

Todo o ódio gratuito que ele tem sofrido nos deixou extremamente preocupados em como ele reagirá com tudo isso.

Por favor, eduquem-se antes de destilar ódio e desinformação", diz a nota.