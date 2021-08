'As pessoas não conhecem quem realmente eu era', diz ex-BBB

Victor Hugo participou da 20ª edição do Big Brother Brasil, e após um ano desde a sua exibição, o ex-BBB desabafa sobre situações que passou enquanto estava no confinamento. "Eu sequer tive um VT. Quando aparecia alguma coisa era em relação a outras pessoas, mas a minha história especificamente não", disse ele em uma entrevista para o programa 'Foi Mal'.

O psicólogo ainda disse ter certa mágoa da produção do programa, pois segundo ele, o público não teve a oportuinidade de o conhecer porque muito da história dele, não foi mostrada. "Quando eu saí, eu ficava me perguntando: ‘Como é que as pessoas não sabem disso ou daquilo?’ que eram coisas da minha história. As pessoas não conhecem quem realmente eu era", completou ele.