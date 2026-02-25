Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

As maiores músicas pop da 'era dos streamings', segundo ranking do Spotity

Segundo a plataforma, a lista é uma oportunidade de "celebrar o pop como um espaço distinto dos hits, unido por qualidades sonoras compartilhadas em vez de apelo massivo".

Estadão Conteúdo
fonte

St. Vincent abre o show de Olivia Rodrigo no Brasil em 2025 (Reprodução / Brasil)

O Spotify liberou nessa terça-feira, 24, um ranking com as 100 maiores músicas pop da "era dos streamings", com canções lançadas no período de 2015 até a atualidade.

A cantora Olivia Rodrigo ocupa o primeiro lugar da lista com Drivers License. O pódio é completado com Chappell Roan com Pink Pony Club em segundo lugar e Taylor Swift com Cruel Summer em terceiro.

A lista conta ainda conta com nomes como Justin Bieber, Dua Lipa, Lorde, Ariana Grande e Billie Eilish.

Confira o top 15:

  1. Drivers License - Olivia Rodrigo (lançada em 2021)
  2. Pink Pony Club - Chappell Roan (lançada em 2020)
  3. Cruel Summer - Taylor Swift (lançada em 2019)
  4. Don't Start Now - Dua Lipa (lançada em 2019)
  5. Run Away With me - Carly Rae Jepsen (lançada em 2015)
  6. Sorry - Justin Bieber (lançada em 2015)
  7. Green Light - Lorde (lançada em 2017)
  8. One Dance - Drake, Wizkid e Kyla (lançada em 2016)
  9. Birds of a Feather - Billie Eilish (lançada em 2024)
  10. No tears to cry - Ariana Grande (lançada em 2018)
  11. Good Luck, Babe! - Chapell Roan (lançada em 2024)
  12. Can't Feel My Face - Te Weeknd (lançada em 2015)
  13. Sunflower - Spider Man: Into the Spider-Verse - Post Malone e Swae Lee (lançada em 2018)
  14. Ocean eyes - Billie Eilish (lançada em 2016)
  15. Delicate - Taylor Swift (lançada em 2017)

A seleção faz parte do Spotify Classics, iniciativa que destaca álbuns e músicas cuja influência vai além das paradas musicais, tendências e sucesso momentâneo.

A curadoria foi feita por um time global de editores do Spotify, que avaliou milhares de faixas guiados por critérios qualitativos como impacto cultural, musicalidade, narrativa artística e relevância ao longo do tempo.

"A música pop tem sido uma força onipresente por décadas, mas o streaming permitiu que ela florescesse como um espaço para expressão artística, e não apenas como sucesso comercial", explicou o Spotify. "Antes medida por uma única métrica - popularidade -, a cena agora abraça novas influências e estilos, mantendo-se ancorada nos sons pop." O pop é um gênero próprio, mas também uma esponja, absorvendo influências de toda a cultura musical e refratando-as de maneiras acessíveis e imediatamente reconhecíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming/Spotify/ranking/100 maiores músicas pop
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Os Dinâmicos celebram o novo álbum 'Baile da Guitarrada' com shows em Belém

grupo lança disco inédito e reafirma a guitarrada como patrimônio cultural imaterial da Amazônia

25.02.26 12h59

HONRA

Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons

Além dele, Evandro Malandro e Mestre Fafá também estarão no espaço

25.02.26 12h27

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

MÚSICA

Nilson Chaves apresenta ‘Um Canto Amazônico’ em show intimista na Casa Namata

Cantor sobe ao palco no sábado (28), às 21h, com repertório que reúne clássicos e novas canções

25.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

NOVO AFFAIR?

Quem é Rafael Olarra? Conheça o suposto namorado do ator Pedro Pascal

Diretor foi visto com o astro de “The Last of Us” em Nova York e Los Angeles; aparições após o Valentine’s Day ampliaram especulações

25.02.26 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda