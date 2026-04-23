As 20 músicas mais reproduzidas da história do Spotify; veja lista
Celebrando 20 anos de existência, o Spotify divulgou nesta quinta-feira, 23, as músicas e os discos mais ouvidos na história da plataforma. É a primeira vez que o ranking é divulgado publicamente e coleta dados de usuários ao redor de todo o mundo.
Nas listas, destacam-se artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles e Ed Sheeran. A faixa mais ouvida é Blinding Lights, lançada em 2020 no quarto álbum de estúdio de The Weeknd, e outros sucessos como Yellow, do Coldplay, e Die With a Smile, de Bruno Mars e Lady Gaga, também aparecem no ranking.
Astros como Taylor Swift, Bad Bunny, Olivia Rodrigo e Dua Lipa não aparecem nas músicas mais ouvidas, mas se destacam na lista dos artistas mais reproduzidos em 20 anos.
Confira as músicas e os discos mais reproduzidos na história do Spotify:
Músicas mais reproduzidas
- Blinding Lights, The Weeknd
- Shape of You, Ed Sheeran
- Sweater Weather, The Neighbourhood
- Starboy, The Weeknd,
- Daft Punk As It Was,
- Harry Styles Someone You Loved,
- Lewis Capaldi Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse,
- Post Malone, Swae Lee One Dance,
- Drake, Wizkid,
- Kyla Perfect, Ed Sheeran TAY (with Justin Bieber),
- The Kid LAROI, Justin Bieber
- Believer, Imagine Dragons
- I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys
- Heat Waves, Glass Animals
- lovely (with Khalid), Billie Eilish, Khalid
- Yellow, Coldplay
- The Night We Met, Lord Huron Closer,
- The Chainsmokers, Halsey
- Birds of a Feather, Billie Eilish
- Riptide, Vance Joy Die
- With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars
Discos mais reproduzidos
- Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
- Starboy, The Weeknd ÷ (Deluxe)
- Ed Sheeran
- Sour, Olivia Rodrigo
- After Hours The Weeknd SOS, SZA
- Hollywoods Bleeding, Post Malone
- Lover, Taylor Swift
- AM, Arctic Monkeys
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish
- Future Nostalgia, Dua Lipa
- beerbongs & bentleys, Post Malone ?, XXXTentacion
- Mañana Será Bonito (Bichota Season), KAROL G
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- Doo-Wops & Hooligans, Bruno Mars
- Views, Drake
- Midnights, Taylor Swift
- Scorpion, Drake
- Beauty Behind The Madness, The Weeknd
