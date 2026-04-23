O Liberal chevron right Cultura chevron right

As 20 músicas mais reproduzidas da história do Spotify; veja lista

Nas listas, destacam-se artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles e Ed Sheeran

O valor da assinatura premium individual aumentará de R$ 21,90 para R$ 23,90. (Foto: Freepik)

Celebrando 20 anos de existência, o Spotify divulgou nesta quinta-feira, 23, as músicas e os discos mais ouvidos na história da plataforma. É a primeira vez que o ranking é divulgado publicamente e coleta dados de usuários ao redor de todo o mundo.

Nas listas, destacam-se artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles e Ed Sheeran. A faixa mais ouvida é Blinding Lights, lançada em 2020 no quarto álbum de estúdio de The Weeknd, e outros sucessos como Yellow, do Coldplay, e Die With a Smile, de Bruno Mars e Lady Gaga, também aparecem no ranking.

Astros como Taylor Swift, Bad Bunny, Olivia Rodrigo e Dua Lipa não aparecem nas músicas mais ouvidas, mas se destacam na lista dos artistas mais reproduzidos em 20 anos.

Confira as músicas e os discos mais reproduzidos na história do Spotify:

Músicas mais reproduzidas

  • Blinding Lights, The Weeknd
  • Shape of You, Ed Sheeran
  • Sweater Weather, The Neighbourhood
  • Starboy, The Weeknd,
  • Daft Punk As It Was,
  • Harry Styles Someone You Loved,
  • Lewis Capaldi Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse,
  • Post Malone, Swae Lee One Dance,
  • Drake, Wizkid,
  • Kyla Perfect, Ed Sheeran TAY (with Justin Bieber),
  • The Kid LAROI, Justin Bieber
  • Believer, Imagine Dragons
  • I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys
  • Heat Waves, Glass Animals
  • lovely (with Khalid), Billie Eilish, Khalid
  • Yellow, Coldplay
  • The Night We Met, Lord Huron Closer,
  • The Chainsmokers, Halsey
  • Birds of a Feather, Billie Eilish
  • Riptide, Vance Joy Die
  • With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars

Discos mais reproduzidos

  • Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
  • Starboy, The Weeknd ÷ (Deluxe)
  • Ed Sheeran
  • Sour, Olivia Rodrigo
  • After Hours The Weeknd SOS, SZA
  • Hollywoods Bleeding, Post Malone
  • Lover, Taylor Swift
  • AM, Arctic Monkeys
  • When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish
  • Future Nostalgia, Dua Lipa
  • beerbongs & bentleys, Post Malone ?, XXXTentacion
  • Mañana Será Bonito (Bichota Season), KAROL G
  • YHLQMDLG, Bad Bunny
  • Doo-Wops & Hooligans, Bruno Mars
  • Views, Drake
  • Midnights, Taylor Swift
  • Scorpion, Drake
  • Beauty Behind The Madness, The Weeknd
ÚLTIMAS EM CULTURA

PREVISÃO

Vai chover? Veja a previsão do tempo para o show do Guns N' Roses no Mangueirão

Banda se apresentará pela primeira vez em Belém com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”

23.04.26 12h16

DECISÃO

Justiça concede habeas corpus para MC Ryan SP e MC Poze; funkeiros serão soltos em breve

Ministro do STJ identifica flagrante ilegalidade e ordena liberação imediata de presos

23.04.26 10h14

JUSTIÇA

Padre faz acordo com família Gil após declarações ofensivas sobre Preta Gil

O sacerdote deverá realizar uma retratação pública reconhecendo que suas falas causaram dor aos familiares, além de realizar a doação de cestas básicas

23.04.26 9h41

NOVA FAMÍLIA

Michele Andrade adota cão após momento emocionante em gravação de novo projeto

Rotina de Caja passou a ser compartilhada pela artista como novo integrante da família

23.04.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

famosos

Diretor de documentário sobre Michael Jackson diz que o cantor era 'pior que Epstein'

Durante a entrevista, Reed criticou diretamente a nova cinebiografia do cantor, dirigida por Antoine Fuqua

23.04.26 9h47

PÓS-REALITY

Ana Paula Renault anuncia 'período de descanso' após vencer o BBB 26

A campeã da edição, que recebeu uma das maiores porcentagens de votos da história do programa, optou por interromper temporariamente os compromissos

23.04.26 9h16

JUSTIÇA

Padre faz acordo com família Gil após declarações ofensivas sobre Preta Gil

O sacerdote deverá realizar uma retratação pública reconhecendo que suas falas causaram dor aos familiares, além de realizar a doação de cestas básicas

23.04.26 9h41

TRETA

Marciele Albuquerque mantém posicionamento e revela sobre Jonas: 'decidi ser recíproca'

Ex-brother e paraese trocam farpas sobre "unfollow" e desavenças ocorridas durante o confinamento

23.04.26 9h22

