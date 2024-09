Artistas selecionados na 5ª edição do Arte em Cores começam as pinturas dos painéis

Os participantes da 5ª edição do projeto Arte em Cores já começaram a produzir seus painéis individuais. Os locais escolhidos são os mais diversos, transformados em galerias a céu aberto e revitalizados como pontos importantes para o lazer da coletividade, a exemplo da Praça da Juventude, em Canaã dos Carajás, que foi totalmente pintada durante a 4ª edição do Arte em Cores.

Nesta 5ª edição, 18 cidades do Pará e Maranhão estão no circuito do projeto, que tem o objetivo de potencializar a criatividade dos artistas regionais. Como é o caso da artista Tai Cristina. Natural de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, ela está participando pela segunda vez do projeto. Na edição passada, a artista se inspirou na produção do cacau do Pará para fazer o painel “Cacau, Meu Ouro”. Foi uma forma de celebrar o título do Pará de maior produtor do fruto do país.

Para essa nova edição, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Tai Cristina vai usar como fonte de inspiração a luta de sua mãe contra o câncer. Por meio da arte, ela pretende mostrar a força de todas as pessoas que sofrem com a doença e que encontram motivos na vida para vencê-la.

“O nome da obra que vou pintar nesta 5ª edição do Arte em Cores é ‘Resiliência’. Tenho muito orgulho da mulher guerreira que é minha mãe. Sei que, como ela, muitas pessoas estão buscando se curar desta doença. A arte inspira a vida e a vida inspira a arte. É minha forma de homenagear minha mãe e tantas outras pessoas que não desistem de viver. Vou pintar o painel no Posto de Saúde da Família 3 - Augusto Lima, aqui em Ourilândia do Norte”, destaca Tai.

Obra “Cacau, Meu Ouro” (Divulgação)

Eva Wendy, artista paraense de Parauapebas, teve a oportunidade de conhecer várias vertentes da pintura, como desenho com grafite, arte digital, aquarela, graffiti, muralismo, tatuagem, entre outros. Ela participou de todas as edições do Arte em Cores, incluindo a atual.

“Nessa quinta edição eu estou seguindo a mesma temática das propostas de edições anteriores, que é mais voltada às belezas naturais e à cultura do Norte e do Nordeste do Brasil. Eu sempre achei maravilhosa a proposta do Arte em Cores porque além de dar visibilidade para o artista, que talvez não seja ainda tão conhecido, deixa a cidade bem mais bonita. Vários lugares por onde a gente passa tem uma pintura. A gente reconhece a pintura por causa da plaquinha do projeto”, afirma Eva.

“Não tem nada mais desafiador e empolgante do que um artista enfrentar a tela vazia e transmitir sua arte. É muito prazeroso acompanhar esse processo. Na sua maior parte, esse trabalho se deve ao desempenho, habilidade e esforço dos artistas. Não é um milagre. É muito trabalho”, enfatiza Gilberto Scarpa, coordenador do Arte em Cores.

A 5ª edição do projeto Arte em Cores, iniciativa que valoriza o talento dos artistas urbanos, tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba e é uma realização da Vivas Cultura e Esporte e do Ministério da Cultura.

Transformando os espaços coletivos em galerias de arte

Nesta 5ª edição do Arte em Cores, foram escolhidos 25 artistas de oito cidades do Pará e 25 artistas de dez cidades do Maranhão. Eles vão produzir, ao longo de dois meses, 50 painéis individuais e 2 painéis coletivos, totalizando 52 novos murais de arte urbana. Os murais coletivos serão realizados em Ourilândia do Norte, no Pará, e São Pedro da Água Branca, no Maranhão, onde serão reunidos os artistas que mais se destacarem com seus trabalhos individuais.

Em São Pedro da Água Branca, o artista plástico maranhense Edermais, que participou da primeira edição do Arte em Cores, será homenageado pelo conjunto da sua obra e por incentivar jovens de sua cidade a trilhar um caminho na arte.

Todos os artistas selecionados para o Arte em Cores têm acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens de arte urbana, além de contarem com o acompanhamento de dois consultores artísticos - Davi DMS e Fhero - grandes referências na área, com destaque na cena nacional e internacional da arte de rua.

Os selecionados também receberão certificados, premiações em dinheiro por participação no projeto e fornecimento do material necessário para a produção de seus painéis. Além dos murais realizados em espaços públicos, as obras serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores (arteemcores.art.br), possibilitando que os trabalhos e suas autoras e autores sejam conhecidos por um público ainda mais amplo, superando as barreiras geográficas.