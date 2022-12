Artistas que se apresentaram na 1ª Bienal das Artes de Belém estão sem receber desde setembro

Artistas estão se manifestando nas redes sociais e também de outras formas para demonstrar a insatisfação diante da Prefeitura de Belém. Pois até hoje ainda não receberam o cachê do trabalho realizado durante a 1ª Bienal das Artes ocorrida no período entre 20 a 25 de setembro, em Belém.

O diretor de teatro do Grupo Palha, Paulo Santana, conversou com a equipe de O Liberal e confirmou que seu grupo e de vários outros artistas estão passando pela mesma situação de não-recebimento do pagamento do cachê.

"Sim, estamos vivendo a situação. O meu grupo participou da Bienal assim como vários grupos da cidade e da associação dos grupos de teatro de Belém. Estamos há quatro meses aguardando um retorno da Fumbel (Fundação Cultural do Município de Belém) e, se quer, recebemos um comunicado", reclama o diretor e professor de teatro.



Ele acrescenta que seu grupo de teatro resiste no seu fazer artístico há 42 anos, sendo mantido pelos próprios artistas e a custo de patrocínio. "Somos fazedores e estudiosos mestres e doutores em teatro e os nossos governantes não nos respeitam, é como se artista não comesse e não tivesse boletos para pagar", destaca o artista.



Diante dessa situação, ele diz que muitos grupos pediram dinheiro emprestado para agilizar suas infra-estrutura de apresentação e que não estão podendo arcar com seus compromissos. O Grupo Palha apresentou o espetáculo "Guiomar".

O ator e também diretor de teatro Leonel Ferreira usou as redes sociais para cobrar a Fumbel sobre o pagamento.

VEJA MAIS

No twitter, o artista disse: "Enquanto isso, o pagamento dos grupos de teatro que se apresentaram na Bienal das Artes, nada! Um absurdo e desrespeito", reclamou.

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel" respondeu a postagem com a seguinte mensagem: infelizmente, por escassez de recursos públicos, não foi possível executar em tempo hábil o pagamento dos artistas, mas assim que o ano fiscal de 2023 for aberto, a Fumbel vai efetuar as pendências.

Marton Maués, que faz parte do Grupo Palhaço Trovadores, disse que o Grupo é mais um dos que não receberam o cachê. "Eu só tenho a dizer que é uma pena isso acontecer, que não entendo esse tratamento diferenciado e desrespeito da prefeitura com os artistas locais. Nenhuma explicação dada por eles é convincente", lamenta o artista.

O diretor de teatro Willian Furtado, que se apresentou na Bienal com a peça infantil “Tremilikes, a bruxa do futuro”, disse que está na mesma situação, pois desde setembro não recebe uma resposta exata sobre o dia do pagamento. Willian disse que o cachê do grupo é de R$ 8 mil reais, mas ainda tem os descontos do imposto.

“Foram vários grupos que se apresentaram nessa temporada da Bienal e pelo que sei, todos os grupos de teatro ainda não receberam”, destaca o diretor.

Resposta

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), informa que todos os pagamentos referentes a apresentações de artistas na I Bienal de Artes estão sendo realizados, conforme a finalização de cada processo administrativo, cumprindo os prazos e normas. A Fumbel garante que os artistas vão receber seus cachês.



Até agora conforme prazos de cada processo, já foi pago o valor total de R$ 1.859.509,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove e quinhentos e nove reais).

Sobre a Bienal

A Bienal foi um grande movimento de cultura que incluiu diferentes linguagens artísticas como música, dança, teatro, recitais, oficinas e entre outras programações. Os oito distritos de Belém, além da Ilha do Combu, foram palcos da programação do grande evento.

Artistas consagrados, como Zeca Baleiro, Teresa Cristina, a aparelhagem Crocodilo e o músico paraense Felipe Cordeiro, além de diversos grupos regionais, fizeram parte da programação. O comentários dos artistas locais é que a prefeitura priorizou em efetuar o pagamento dos artistas nacionais por primeiro.