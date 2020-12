Artistas participam de campanha para mais acessibilidade em vídeos

O YouTube lançou uma campanha na semana do dia 3 de dezembro, em que é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, para incentivar a produção de vídeos acessíveis. Participam da ação Drauzio Varella, Giovanna Ewbank, Nathalia Arcuri e outros youtubers.

Como forma de incentivar a inclusão, por parte dos youtubers, de ferramentas como descrição de áudio e legendas, o YouTube incluirá tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição e legendas nos vídeos publicados por mais de 11 canais ao longo da semana iniciada em 30 de novembro.

Será possível conferir os conteúdos acessíveis nos canais Porta dos Fundos, Manual do Mundo, Desimpedidos e nos dos youtubers Giovanna Ewbank, Nathalia Arcuri, Drauzio Varella, Maira Medeiros, Nath Finanças, Débora Aladim, Carol Borba e Professor Noslen.

Para incentivar as discussões e conscientização sobre temas ligados às pessoas com deficiência, o YouTube promoverá, na próxima segunda-feira, 7, uma live sobre "deficiência e acessibilidade" com Pequena Lo, Maurício Dumbo, Mariana Torquato e Hawk. A transmissão ocorrerá nas redes sociais e canal do YouTube Brasil.

Atualmente, é possível incluir legendas feitas junto com o vídeo ou também utilizar uma ferramenta de transcrição do YouTube, que "cria" as legendas a partir do áudio das gravações.

Também para celebrar a data, a plataforma de vídeos reuniu alguns criadores de conteúdo que possuem alguma deficiência e produzem conteúdos sobre esse, e outros, temas. Confira:

- LÉO VITURINNO: É professor de Libras, e produz vídeos sobre o ensino da língua, além de falar sobre conteúdos para o público LGBTQIA+

- Isflocos: Canal de Gabriel Isaac, no qual o youtuber traz mais informações sobre a surdez e fala sobre outros assuntos

- Vai uma mãozinha aí?: No canal, Mariana Torquato, que nasceu sem o antebraço esquerdo, discute sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência

- Vai Cadeirante: O youtuber cadeirante Toni Vaz produz conteúdos para auxiliar pessoas que tenham algum tipo de deficiência

- Histórias de Cego: O jornalista Marcos Lima escreve, produz, apresenta e filma vídeos em que conta o cotidiano de uma pessoa cega