Artistas paraenses são escalados pelo Boi Garantido para o Festival de Parintins 2021

O Boi Garantido apresentou nesta quinta-feira, 10, a lista completa dos artistas - ou itens, como são chamados - que irão fazer parte do primeiro escalão de arena, para o festival 2021. Há quatro paraenses em destaque para o festlval doo ano que vem, que ocorre nos dias 25, 26 e 27 de junho. Confira abaixo quem são de acordo com as informações divulgadas pela organização do Garantido.

Sebastião Jr. - Levantador de Toadas

Sebastião Teixeira de Araújo Jr é natural de Juruti, no Baixo Amazonas, cidade vizinha a Parintins, e tem 34 anos. Ele possui quase duas décadas de estrada artística. Militante da música, é compositor e multi-instrumentista. Versátil e talentoso, Sebastião é ídolo no Festival das Tribos Indígenas de Juruti e xodó da galera vermelha e branca, segundo a organização do Boi Garantido. Estreou na arena do Garantido em 2010 em um ato que entrou para a história como exemplo de superação e coragem. Chamado de o ‘Uirapurú da Amazônia’, Sebastião Jr é levantador de toadas do Garantido e um amado ídolo do povo da Baixa.

Edilson Santana - Levantador de Toadas

Edilson Ribeiro dos Santos tem 35 anos de carreira e é natural de Santarém, também no Baixo Amazonas. Edilson começou em bandas de baile no fim dos anos 1980. Nessa escola aprendeu a cantar todos os estilos. Foi backing vocal de Emilio e Terêncio Espindola e cantou em quatro continentes. Estreou no Garantido em 2003 e após um hiato, retornou em 2019. É ativo operário da arte de cantar, exemplo vivo é sua banda de ritmos amazônicos chamada Amazon Beach.

Daniela Tapajós - Porta Estandarte

Daniela da Conceição Tapajós tem 25 anos e também é de Santarém. Estudante de educação física, Daniela também estudou jazz e ballet moderno. Atualmente é instrutora fitdance. Foi Porta-Estandarte do Boi Garantido nos anos de 2015, 2016 e 2017. Após saída conturbada em 2017 em função da gravidez, Daniela Tapajós retorna ao Garantido mais experiente e comprometida com a busca de excelência artística na arena de Parintins.

Valentina Coimbra - Sinhazinha da Fazenda

Valentina Lima Coimbra, tem 19 anos e também é santarena. É estudante, dançarina, trabalha como digital influencer e modelo publicitária, atualmente é Rainha do Çairé do Boto Tucuxi. É também Rainha das Rainha do Carnaval 2019 em Santarém. Acumula ainda o cargo de Miss Empresarial de Santarém 2019. Valentina possui curso de ballet clássico e jazz dance. Pratica dança clássica e contemporânea desde os cinco anos de idade. Como filha de bailarina, esteve sempre nos bastidores dos espetáculos. Sua mãe trabalha há muitos anos com dança e cultura. Após criteriosa avaliação, foi escolhida ser a Sinhazinha da Fazenda do Boi Garantido para 2021.