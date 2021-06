Artistas paraenses preparam programações diversas para o Dia dos Namorados

O amor é uma das principais fontes de inspiração para os artistas. E o Dia dos Namorados é uma das datas preferidas para estes criadores mostrarem seus shows e suas novas produções. Mesmo em mais um ano de pandemia do novo coronavírus, a classe artística do Pará se mobilizou e preparou uma série de possibilidades para embalar os apaixonados. Tem shows, lançamento de clipe, lista no spotify e live.

A cantora paraense Simone Almeida retorna aos palcos depois de uma longa temporada. Ela vai se apresentar no Teatro Gasômetro, às 20h, neste sábado (12). Como uma das últimas românticas, parafraseando Lulu Santos, a artista disse que decidiu fazer esse show presencial para homenagear o seu público, que também é apaixonado e romântico. "Há 13 anos eu faço esse show no Dia dos Namorados e sempre é um momento muito especial, pois tem todo um clima diferente. E a cada ano a gente se prepara para esse encontro. Apenas no ano passado não foi possível fazer em decorrência do momento em que estamos vivendo", disse a artista.

O público também vai ter oportunidade de ver e ouvir Nilson Chaves, Allan Carvalho, Rogério Brito e Ruan Lennon. Simone Almeida disse que não vai deixar faltar "Meu grande amor", que é uma canção que marca o público apaixonado. "Essa música é presença confirmada sempre, pois ela faz parte da vida de muitos casais que chegam para mim e falam de suas histórias", destaca a cantora.

Para quem vai curtir o dia em um clima mais íntimo, tem a opção de conhecer a nova música de trabalho do paraense Kevin Kenned, que quis homenagear o público com uma nova versão de 'Olha o que o amor me faz", da dupla Sandy e Junior. Além da canção, o artista preparou um clipe especial, que já está disponível no youtube.

“Eu escolhi lançar o cover no Dia do Namorados porque acho que é uma música que tem tudo a ver com o dia. É uma canção que retrata o amor com o todo o cuidado e respeito que ele deve ter, um sentimento simples. Além disso, é uma música importante para mim, fez parte da minha juventude e atravessou gerações. Em tempos tão difíceis como esses que vivemos, acho importante resgatar essa nostalgia, essa leveza e ‘Olha o Que o Amor me Faz’ traz isso”, disse o artista.

Há dois anos o Kevin vem trilhando um caminho na música autoral e nesse período vem fazendo lançamentos dentro do pop. Na verdade, o artista diz que não se enquadra em um gênero fixo, mas se precisar se enquadrar ele diz que está mais próximo do pop.

Ele já lançou Tremidinha”, “Matrimônio” e as parcerias “Na Varanda”, com SZEL, e “Nunca Desperte o Amor”, com Olly, lançada no Dia do Orgulho LGBTIA+. Os próximos passos da carreira autoral ele já planeja novas canções, "Estou colocando vários sentimentos para fora, pegando minhas histórias e transformando em música”, adianta Kenned.

Ainda para o clima mais intimista, o DJ Vitor Pedra preparou para este sábado (12) a playlist Loves Reggae Nacional criada no Spotify em sintonia com o clima romântico da data. Cada play foi idealizado para tornar o momento romântico, divertido e prazeroso, seja em família, com amigos ou sozinho em casa. E o repertório está formado pela banda Reggaetown, Jaafa Reggae, Tribo de Jah, Natiruts, Ponto de equilíbrio, Planta e Raiz e entre outros lançamentos.

"A música reggae quando chegou no Brasil as primeiras canções abordaram a crítica social, denunciando questões sobre desigualdade, preconceito, fome e outros problemas sociais e ambientais. Porém, atualmente existem muitas outras visões do reggae, envolvendo outros temas como de louvor a Jah (Deus) e também principalmente falando de Amor", explica o DJ.

A banda Tio Chico S/A vai presentear os fãs com um show romântico no Black Pub, às 20h. A banda vai interpretar sucessos do rock internacional e nacional, além do single “Luz do sol”. O espaço estará com um ambiente novo e preparado para seguir todas as medidas sanitárias exigidas pelas autoridades locais. Para evitar aglomerações, o pub disponibilizou mesas limitadas com reserva antecipada.

E a live “Serenata” fica por conta do casal Dayse Addário e Ziza Padilha que vai mostrar ao público canções de amor de todos os tempos. A apresentação virtual será, às 19h, pelo YouTube e Facebook dos artistas. Participação especial de Manoel Lopes de Almeida (Duca).