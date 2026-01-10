Capa Jornal Amazônia
Artistas lamentam a morte de Manoel Carlos

Alguns artistas se manifestaram na postagem com o anúncio da morte de Manoel Carlos feito pela produtora da família no Instagram

Estadão Conteúdo
fonte

Manoel Carlos é autor de novelas globais. (Reprodução)

O autor Manoel Carlos morreu neste sábado, 10, aos 92 anos de idade. Conhecido por suas inúmeras novelas passadas na zona sul do Rio de Janeiro, em especial o Leblon, e por suas "Helenas", o autor recebeu diversas homenagens de personalidades.

A atriz Maitê Proença publicou um breve texto: "Ah, Maneco adorado. Voe bem leve, voe para paz. Leve junto nosso imenso amor e admiração."

Alguns artistas se manifestaram na postagem com o anúncio da morte de Manoel Carlos, feito pela produtora da família, a Boa Palavra, no Instagram. "Meu Deus! Meus sentimentos!", disse Paloma Bernardi. Carla Marins postou: "Maneco sempre viverá em nós através de seus personagens e histórias, ele é inesquecível".

Monique Curi, que trabalhou com o autor nos anos 1990, fez um desabafo: "Quantos papos, quanta inspiração, quanto carinho recebi dele e de toda a família. Em 1991, sofrendo de bulimia e depressão, foi a ele que eu pedi ajuda."

"E sim, ele me estendeu a mão e me deu um personagem na novela Felicidade. A partir dali eu resgatava a minha vida e me curava. A minha gratidão pelo Maneco será eterna", concluiu.

A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, considerou Manoel Carlos como "um dos maiores nomes da dramaturgia nacional". "Sua obra vai seguir viva na memória e em nossa cultura!", disse. O ministério também emitiu uma nota de pesar oficial por conta da morte do autor.

Eduardo Paes (MDB), prefeito do Rio de Janeiro, considerou o autor como "um dos maiores cronistas do jeito de ser carioca". O especialista em telenovelas Nilson Xavier escreveu: "Obrigado por tudo e por tanto, Maneco".

