Artistas de diferentes gêneros são ilustrados em terras paraenses

O público vai poder conferir astros da música, literatura e dramaturgia em ambientes paraenses com a Vernissage Cubas Arts do paraense Laercio Cubas Jr, que vai abrir nesta quinta-feira (15), a partir das 18h, no Espaço Na Figueredo. Ainda no mesmo dia, a partir das 20h, a programação ainda conta com o lançamento do livro "Conheço palavras perigosas", de Renato Torres.

A exposição conta com 20 obras em tamanho A3 e mais 100 obras do catálogo com técnicas de pintura, desenho e ilustração digital. Laercio conta que sempre trabalhou com essas técnicas, mas desde 2019 tem se dedicado mais à ilustração.

VEJA MAIS

O artista diz que as referências para o trabalho são diversas, não só de ilustradores, mas também músicos, escritores e demais artistas. "E muitas vezes essa influência se dá no vislumbre de uma cena inusitada, num recorte de visão sobre o cotidiano", destaca.

Laercio é paraense radicado em Fortaleza desde 2018. Ele diz que antes de se dedicar mais diretamente à ilustração teve formação em publicidade e atua como realizador audiovisual, tendo realizado diversos produtos culturais junto à Rede Cultura do Pará a alguns artistas paraenses como Lia Sophia, Salomão Habib, Arraial do Pavulagem entre outros.

Sobre o amor pela ilustração, ele diz que é um gosto de infância. "Toda criança pinta e desenha. Acho que todo ilustrador é uma criança que não desistiu de desenhar. Sou publicitário de formação, mas tenho quadros pintados a óleo desde 1998. Em 2003, passei a pintar em tinta acrílica e aquarela. Mas no ano de 2019 passei a fazer ilustrações digitais e trabalhar como ilustrador de forma mais atuante", explica.

Apaixonado por linguagens transmídias, seu trabalho evidencia o encantamento de referências acadêmicas até objetos mais prosaicos do cotidiano, tendo a obra reconhecida por inúmeros artistas por meio de artes comissionadas, capas de discos e compartilhamentos nas redes sociais.

Mesmo morando no Ceará, ele mantém seu afeto por Belém, onde lugares afetivos sempre estão presentes em sua obra. "Tal identidade produziu a demanda por estamos próximos em um evento presencial", destaca o artista.

A exposição conta com 20 artes com temas paraenses em 20 molduras tamanho A3. Além disso, estarão disponíveis para venda outras 100 artes com temas distintos, além de canecas, camisas e imãs de geladeira.

Laercio Cubas dá referências de ilustradores

1.Gidalti Jr.

Mestre em artes (UFPA), pós-graduado em História da Arte (Belas Artes/SP), graduado em Artes Plásticas (UFPA) e Publicidade e Propaganda (Unama). Autor da novela gráfica Castanha do Pará (2016 independente e 2017 Editora SESI-SP), obra vencedora do prêmio Jabuti na categoria Histórias em quadrinhos. Tem experiência e desenvolve pesquisas nas áreas de Artes e Comunicação, com ênfase em processos de criação, história em quadrinhos, desenho e pintura.

2.J. Bosco

Natural de Belém/PA, J.Bosco é chargista, ilustrador e caricaturista de O Liberal desde 1988. Premiado nacional e internacionalmente, J. Bosco é autor de seis livros de humor e publica esporadicamente em livros didáticos de editoras pelo Brasil. É um apaixonado por futebol e, aos finais de semana, não larga os gramados.

3.Chico Shiko

Francisco José Souto Leite, mais conhecido como Shiko, é um quadrinhista brasileiro. Nascido em Patos, mudou-se para João Pessoa aos 18 anos, quando começou a trabalhar com Publicidade e a criar quadrinhos independentes, especialmente pela revista indie Marginal Zine. Atualmente morando em Florença, sua obra inclui a adaptação de “O Quinze” e “As graphic novels”, “O Azul Indiferente do Céu”, “Talvez seja mentira”, “Lavagem” e “Piteco - Ingá”. Com esta última, ganhou o 26º Troféu HQ Mix de melhor desenhista nacional e melhor publicação de aventura / terror / ficção.

4.S. Antar Rohit

S.Antar Rohit nasceu em Los Angeles em 1960 e mudou-se para o Belém ao cinco anos de idade. Aos 19 anos realiza sua primeira exposição individual na Galeria Ângelus do Teatro da Paz (Belém - 1979). Nesta Primeira exposição Rohit já apresenta trabalhos em técnica de Pintura sobre Seda, técnica que o artista viria a desenvolver durante toda sua carreira.