Rose Maiorana lança nova série de artes plásticas

A empresária, diretora comercial do Grupo Liberal e artista plástica Rose Maiorana estreia a segunda série de trabalhos, desta vez, com pintura em tecidos, que se destacam em belas toalhas de mesa e banho. A produção será lançada no salão de beleza Júnior Fiel RG, onde as coleções serão postas à venda, a partir da próxima terça-feira, 19.

A empresária, que começou a pintar aos 12 anos, somente com a maturidade apresentou farta produção publicamente, com destaque à pintura em tela. Ela se prepara para realizar uma exposição na Estação das Docas, em dezembro.

Os traços e figuras geométricas coloridas em estilo pop art marcam o estilo contemporâneo da artista. Rose teve aulas com variados instrutores de pintura, com destaque ao famoso artista plástico paraense Marinaldo Santos, com quem divide profunda amizade e também pinceladas em algumas obras conjuntas.

Toalhas de banho (Fabrício Figueira/ Divulgação)

Para esta série em tecido, Rose preparou cerca de 40 peças, incluindo conjuntos para casal, solteiro e praia, marcadas pelo estilo contemporâneo da artista. “As obras retratam o meu astral. Eu gosto de muitas cores”.

“Eu adoro pintar. Aprendi a pintar tecidos há 30 anos. Fiz vários cursos de pintura, como pintura em tecido e em porcelana, mas, por muito tempo, não tive tempo de me dedicar à pintura por conta do trabalho. O Marinaldo Santos se tornou meu ‘prof amigo’. Pedi para ele me ensinar a pintar. Ele mora perto de casa e foi me ensinar”, conta.

“Em 16 anos, fizemos muitas obras conjuntas. A gente pintou em madeira, caixinha de fósforo, camisas e até em guarda-chuva. Eu tinha um ateliê, onde ficávamos pintando. Comecei seguindo a ‘linha’ dele, mas, hoje, já tenho o meu próprio estilo. Eu tive sempre ele ao meu lado e nos apoiamos reciprocamente”, conta.

A produção de Rose Maiorana envereda por caminhos surpreendentes, como a pintura sobre madeira e outros materiais variados, como tênis e agendas customizados, e permeia os caminhos de outras técnicas, como o desenho e as colagens. Inclusive, ela pretende apresentar ao público novas séries desses trabalhos em superfícies diferenciadas.

A beleza da obra de Rose Maiorana retrata o prazer que a empresária extrai da pintura a cada pincelada. A ciranda de cores consome a atenção da artista, especialmente durante as madrugadas da capital paraense, quando o processo criativo se manifesta ao som de variadas músicas do setlist da empresária. “Gosto de todo tipo de música, sou eclética”.

Toalha de mesa (Fabrício Figueira/ Divulgação)

O interesse pelas artes, guia Rose Maiorana em constantes pesquisas sobre novas tintas, novos tecidos e materiais que a levam a novas possibilidades de criação, inclusive por viagens para outros estados e países. “A pintura não tem limite. Pinto em diferentes materiais”.

Em recente produção, inspirada pelo Círio de Nazaré. Ela retratou em tecido o colorido das fitas de promessas com mensagens direcionadas à Padroeira dos Paraenses e também pedidos de proteção com os nomes dos familiares.

“Meus maiores apoiadores são os meus irmãos, Ronaldo Maiorana (presidente-executivo do Grupo Liberal) e Rosângela Maiorana (vice-presidente executiva do Grupo Liberal), que estão sempre ao meu lado. Agradeço também ao Grupo Liberal, ao Neto Soares pela fotografia e filmes, à Galvão Publicidade e Propaganda pelas artes, ao José Natalício, Beatriz Ribeiro e Cleiton Vasconcelos meus auxiliares.

Para conhecer a série de toalhas de mesa e de banho de Rose Maiorana basta visitar o Salāo Júnior Fiel RG, situado na Tv Quinino Bocaiúva, 1226, bairro de Nazaré. Mais informações: (91) 3353-6465, Malu (91) 98123-7390 e Germana (91) 8023-0067. Conheça o e-mail, o site e as redes sociais de Rose Maiorana: rose@rosemaiorana.com, www.rosemaiorana. com Instagram (@rosemaiorana.art), Facebook Rosemaiorana.art, Pinterest Rosemaiorana.art e WhatsApp (91) 99138-3888.