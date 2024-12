Artistas castanhalenses lançam EP visual ‘Distantes Relativos’; confira

Em um mundo onde a música é um refúgio para muitos, três artistas castanhalenses se uniram para criar um projeto que reflete a realidade de jovens negros e periféricos do município. "Distantes Relativos" é o nome do EP visual que reúne Selektah Nubeat, Mano Vitinho MC e o Poeta Speed MC em um clip musical com três partes, que aborda temas como não pertencimento e realidades paralelas.

VEJA MAIS

Allan Casimiro (Selektah Nubeat) que assina a produção e direção musical fala como surgiu a ideia do projeto que já pode ser conferido no You Tube.

“Surgiu da conexão que eu tinha com o Vitinho e com o Speed, mas nunca tínhamos parado para realizar um trabalho mais elaborado e com um conceito como foi esse Distantes Relativos, então em uma sessão de estúdio que durou praticamente a madrugada inteiro criamos quase todo o trabalho. Claro que ainda cru, mais em relação as letras uma boa parte foi feita em forma de free style e depois apenas fomos aperfeiçoando”, disse Allan Casimiro.

Uma Música de resistência

"Distantes Relativos" é mais do que um projeto musical; é uma declaração de intenções. As músicas falam sobre a vida nas periferias, o não pertencimento e a luta contra o sistema. "A cultura hip-hop é uma forma de sair dessa realidade. É nossa maneira de expressar nossas emoções e compartilhar nossas histórias."

O projeto conta com participações de músicos convidados do selo Kizomba, que pertence a Allan Casimiro, como Jadson Ventura (teclados), Jared Almeida (contra-baixo), Arthur Leandro (coral e backing vocal), Jan Andrade (guitarra) e Nego Walber (congas).

O trabalho tem as influências que vão desde o gangsta rap até o rap jazz, passando pelo boom bap.

As de Distantes Relativos foram gravadas no bairro do Fonte Boa e Parques dos Castanhais que ficam na periferia de Castanhal, no centro e na comunidade de remanescentes de quilombola Serraria, no município de Inhangapí. As gravações envolveram mais de 20 figurantes.

“Tivemos nossos amigos e simpatizantes como atuantes nos vídeos. Acredito que nesse projeto foram mais 20 figurantes envolvidos alguns como uma ponta outros com um destaque maior como a da Luh Monteiro que é uma jovem da comunidade remanescente quilombola Pitimandeua. Ela atuou como a mãe da criança que é filha de um cara que entrou pra vida errada e foi embora pra que o filho não vivesse a realidade”, contou o produtor.

O trabalho pode ser conferido na página do Selo Kizomba no You Tube.

Recepção e Projetos Futuros

A recepção do projeto tem sido positiva, de acordo com o produtor musical.

“O trabalho tem os fãs e críticos elogiando a autenticidade e a mensagem. Já estamos produzindo músicas novas com outra proposta musical. Vamos explorar estilos eletrônicos, como drill, trap e grime”, explicou Allan Casemiro.

Créditos

- Projeto: Distantes Relativos

- Artistas: Selektah Nubeat, Mano Vitinho MC, Poeta Speed MC

- Produção musical: Allan Casimiro (Selektah Nubeat)

- Participações especiais: Jadson Ventura, Jared Almeida, Arthur Leandro, Jan Andrade, Nego Walber