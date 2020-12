Artista plástico Apolinário Oliveira morre após ser baleado em Santarém

O artista plástico Apolinário Oliveira morreu na tarde desta terça-feira (1) no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, Baixo Amazonas Paraense. O artista passava pela segunda cirurgia após ser baleado durante a comemoração da vitória do candidato a vereador Aguinaldo Promissória, dia 15 de novembro. Atingido no rim esquerdo e no intestino, Apolinário sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no segundo procedimento cirúrgico duas semanas após o atentado.

Ele foi baleado em um hotel no bairro Liberdade, em Santarém, sendo atendido no hospital logo depois do atentado. Apolinário havia recebido alta há alguns dias, mas teve complicações e precisou voltar a ser internado, passando por avaliação médica e nova cirurgia, não resistindo dessa vez. Leia a nota do hospital:

"É com pesar que a direção do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) confirma o falecimento do Sr. Manoel Apolinário Oliveira, 50 anos, ocorrido na tarde de hoje, 1º de dezembro. O paciente passou por um procedimento cirúrgico e após a cirurgia houve uma parada cardiorrespiratória. Por se tratar de um caso envolvendo arma de fogo, o corpo será encaminhado para o IML. Neste momento de tristeza prestamos condolências aos familiares e amigos".

Antes mesmo da morte do artistas, um inquérito foi instaurado e já concluído, mas a Polícia Civil em Santarém ainda não informou o nome do autor do disparo. Segundo a TV Tapajós, o delegado Thiago Mendes disse que estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime. O suspeito foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio, mas Thiago Mendes disse que em razão da morte da vítima na tarde desta terça, o Ministério Público pode mudar a capitulação e oferecer denúncia contra o suspeito por homicídio qualificado por motivo fútil.

Sobre a motivação, o delegado disse que não ficaram claros os motivos que levaram o suspeito a atirar em Apolinário. Muitas pessoas foram ouvidas e as versões divergiram, porém, todas apontaram o suspeito que se apresentou à polícia, como sendo o autor do baleamento do artista plástico.

O artista plástico Apolinário Oliveira ficou conhecido na região do Baixo Amazonas principalmente pela construção dos letreiros de identificação turística, como o da vila de Alter do Chão e o de Itaituba. Também pintor de telas e escultor, Apolinário expôs seu trabalho em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e na Argentina e na França.