Artista plástica Tereza Hanemann apresenta exposição 'Histórias de Qualquer Lugar', em Belém

A artista plástica Tereza Hanemann apresenta a exposição “Histórias de Qualquer Lugar”, nesta segunda (22), a partir das 19h no Lebistrot, na Feira do Açaí, em Belém. Após lançar o livro “Histórias de Qualquer Um”, ela enxerga na pintura, uma forma de dizer o que não conseguiu expressar através das palavras. As inquietações da artista, que já rodou o Brasil e a Europa, são expostas através das belas telas e cores, que gritam sentimentos comuns a várias pessoas.

Segundo a artista, o tempo pandêmico foi crucial nas novas obras produzidas. “Eu sempre digo que o que eu não consigo dizer em palavras, eu falo através da pintura. Durante a pandemia, eu mergulhei de cabeça no mundo das artes, das minhas produções, era uma forma de esquecer um pouco a solidão e a dor de perder tantas pessoas queridas. Foi um momento que eu criei bastante”, explicou Tereza, que carrega o sentimento de liberdade para essa nova exposição.

Obra de Tereza Hanemann na mostra 'Histórias de Qualquer Lugar' (Reprodução)

Com a curadoria de Flávia Almeida, a exposição trará 20 telas expostas que representam sentimentos e particularidades vivenciadas pela artista. “São muitas telas que trazem um significado para a minha vida. Há uma tela que relata a pandemia. É um homem remando em uma tempestade. Foi bastante significativa essa produção porque mostrou aquele momento em que estávamos vivendo, a vida imitando a arte. Aquele sentimento de solidão, de desespero em meio a uma grande tempestade (que no nosso caso era o vírus) mas que você se percebe sempre remando, ou seja, assim como aquele homem do barco, nós não perdemos a esperança”, destacou a artista.

Tereza diz que durante muito tempo guardou para ela mesma a vontade de falar, de dizer o que sentia. “Por meio das cores, das telas, solto a minha voz. Digo meus medos, meus desejos, sonhos, ou seja, mostro a minha verdade. A arte me salva, através dela, eu consigo ser completamente inteira. Tanto a voz como meu silêncio são vistos na minha arte”, ressaltou.

Agende-se:

Exposição “Histórias de Qualquer Lugar”, de Tereza Hanemann

Abertura: 22/11, às 19h

Local: Lebistroit (Travessa Marquês do Pombal, 44)

Mais informações: (91)99314-1410