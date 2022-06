Artista paraense Evna Moura abre a exposição 'Paisagens Inventadas'

Cores hipersaturadas, texturas e luzes desconcertantes criam atmosferas oníricas para paisagens fugazes são a tônica da exposição 'Paisagens Inventadas', da artista visual, pesquisadora e arte-educadora Evna Moura, na Kamara Kó Galeria. A abertura da mostra acontece no próximo domingo (5), como parte do projeto Circular Campina Cidade Velha.

A curadora da exposição, Makiko Akao, destaca que a exposição dá início ao projeto de inserção de novos artistas que se juntam aos fotógrafos representados pela galeria.

Exposição Evna Moura

O trabalho de Evna prioriza processos fotográficos experimentais para a criação de narrativas ficcionais que misturam memórias de infância e paisagens artificiais, construídas a partir de manipulações fotoquímicas.

"A fotografia é para mim esse lugar de aprender quem eu sou nesse lugar de observar e ouvir os outros", revela . Evna brinca com um híbrido da fotografia artesanal e analógico, com experimentos e performances com sensações. "Cada foto representa para mim anos de processos, de experimentação", diz.

A exposição conta um pouco do trajeto entre Belém e Montevidéo. Filha de pai uruguaio, quando ele faleceu, a artista se viu lançada a mergulhar na história dele e, por consequência, ma própria história, fotografando viagens entre os dois países. As fotografias foram produzidas entre 2015 e 2020, e algumas das fotos em pinhole que "deram errado", formando horizontes misturados.

Agende-se:

Exposição Paisagens Inventadas

Vernissage: domingo, 05, na programação do Circular Campina Cidade Velha, de 10h às 17h.

A mostra fica aberta para visitação até 23 de julho, sempre às quintas e sextas-feiras, de 15h às 18h, e aos sábados, de 10h às 13h.

Entrada franca