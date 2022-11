Artista paraense Bonikta tem mural exposto no São Paulo Fashion Week

A arte da Amazônia está colorindo o entorno do Komplexo Tempo, um dos pontos onde é realizado o São Paulo Fashion Week edição 54. Natural de Ourém, no Pará, Caio Aguiar, o Bonikta, marcou o maior evento de moda brasileiro com as cores e representatividade amazônida estampadas na arte do mural intilado “Olho d'água".

O paraense está entre os 23 artistas de todo o Brasil que foram convidados pela equipe do SPFW para compor um projeto de arte urbana e contemporânea como forma de ressignificar territórios e redesenhar novas vocações na cidade. A programação do SPFWN54 vai até 20 de novembro.

VEJA MAIS

O projeto tem curadoria de Carollina Lauriano e apresenta temáticas que perpassam a noção de corpo, identidade e território. Além dos murais, a curadoria artística contará com instalações, pinturas e lambe-lambes.

A forte conexão com a água, com os rios, com os igarapés e demais elementos da natureza estão marcados no trabalho do artista. Bonikta diz que a oportunidade é importante para a carreira como artista e representa o maior salto da trajetória, até o momento.

"É muito bom poder sair da minha cidade e do meu estado por meio da minha arte. Essa satisfação é muito grande, ainda mais para um evento que tem história e tradição. Estou muito feliz", diz o jovem artista.

De acordo com a curadora do projeto, a intenção é unir a arte contemporânea com a linguagem da moda e, em meio a isso, tratar sobre questão de identidade e corpos.

"Minha participação nesta edição da SPFW se baseia em trazer um olhar da arte contemporânea para a moda, apresentando artistas/es que têm práticas que se aproximam da moda, a fim de discutir identidades e pertencimento. Se até hoje a sociedade brasileira ainda vive sob um pacto colonial que oprime maiorias minorizadas, quais são os novos pactos que devemos criar para um futuro mais plural e qual a responsabilidade da moda nesse contexto? É sobre isso que estou interessada em discutir”, explica Carollina.

O mural do Bonikta para o Museu de Arte de Rua de São Paulo (MAR) é inspirado nas águas que brotam de baixo da terra, no olho d'água que representa fonte de vida e abundância para o povo ribeirinho, dos igarapés e rios da mãe d'água, nos grafismos marajoara e nas encantarias da Amazônia.

"Pintar olhos d'água é como um ritual de sobrevivência no meio das construções de urbanidades, na travessia da retomada ancestral", destaca o artista.

Quem é Caio Aguiar, o Bonikta?

Caio Aguiar, Bonikta, de 27 anos, é um multiartista independente, produtor cultural e pesquisador natural de Ourém do Pará, que também é estudante do Bacharel Interdisciplinar em Artes na UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia). Suas criações artísticas desenham um universo encantado inspirado no imaginário ribeirinho amazônico, reflexos de vivências e encantarias que traçam travessias de um corpo originário entre o interior e a cidade.