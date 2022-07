Artista paraense Berna Reale é destaque na revista Trip

A artista Berna Reale, que usa o próprio corpo como elemento de expressão artística, estampa a edição mais recente da revista Trip com a nova exposição em São Paulo, intitulada “Agora: right now”. A mostra reúne instalações, fotografias e também pinturas, que conduzem os visitantes a refletir sobre a forma com que a mídia lida com a violência.

"A artista Berna Reale conhece a violência bem de perto: é também perita criminal do Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará há mais de uma década", inicia a postagem da revista sobre a paraense, nas redes sociais.

O post também reproduz declarações dela: “Olhar para o outro e para questões coletivas, como acesso à educação, saúde e renda, parece óbvio, mas sem isso a violência só aumenta. A miséria não te leva pra outro caminho senão o da dor".

A postagem traz imagens de trabalhos anteriores de Berna, como na vez em que desfilou de terno dourado em um lixão, sobre um tapete vermelho, usando máscara de gás; e na vez em que montou sobre um cavalo pintado de vermelho usando uma focinheira e um figiruno semelhante a uniforme militar.

Ao mencionar a performance em que comanda a prática de exercício de prisioneiros negros, a Trip elogia no post: "Na performance 'Ginástica de Pele', de 2019, ela confronta a crise do sistema prisional brasileiro e o racismo que encarcera majoritariamente pessoas negras".