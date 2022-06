Berna Reale compara performance que fez em 2012 com a capa da Vogue de Beyoncé

A artista plástica paraense Berna Reale fez uma publicação no instagram, na tarde desta quinta-feira (16) gerando polêmica com realçaõ ao trabalho do fotógrafo paraense Rafael Pavaotti, responsável pelas fotos da cantora Beyoncé para a capa da revista Vogue UK - Revista britânica - edição julho de 2022..

Na postagem, Berna diz que muita gente entrou em contato associando o trabalho do fotógrafo a uma performance que ela fez em 2012.

"Muita gente me enviando inbox e me marcando na publicação da @britishvogue com essa imagem registrada por um fotógrafo Paraense, resolvi trazer as duas imagens ,PALOMO criado por mim em 2012 e a da capa da revista feita pelo fotógrafo Paraense e publicada, hoje, para pensarmos juntos sobre elas. O que vocês acham ?", questiona a artista.

O fotógrafo paraense Rafael Pavaotti fotografou a cantora Beyoncé para a capa da revista Vogue UK - Revista britânica - edição julho de 2022. A internet estava na expectativa do próximo lançamento da cantora e, nesta madrugada, o perfil oficial da artista além de anunciar o novo álbum, compartilhou as fotos de Rafael, capa da Vogue.