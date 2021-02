Arthur planeja vetar Gil para a prova do líder

Em dia de prova do líder, Arthur e Projota converam no quarto do Líder, quando o rapper comenta: “Votar em alguém só para proteger hoje, eu acho muito cedo. Escolher um, e a gente votar para proteger, todo mundo votar no mesmo hoje, para proteger um dos nossos, eu acho muito delicado” e continua: “Combinar o voto, eu ainda acho um pouco delicado”.

Arthur escuta e diz: “Não tem jeito. Vou ter que vetar ele hoje”. Projota complementa: “Ele é um jogador forte e você votou nele. Não tem como ele não entender isso”.

Arthur comenta: “Eu não veto, acreditando nisso, e ele ganha a prova e me coloca”. Projota finaliza: “Ele é jogador, mano. Ele já fala isso para entrar na sua mente”.