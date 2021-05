Arthur Picoli disse que não é amigo de todos os participantes do BBB 21

Arthur Picoli abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na quarta-feira (19), para tirar dúvidas do público, e um dos fãs questionou se ele mantinha contato com todos os seus colegas de confinamento, e Arthur sem citar nomes deu o recado.

“Falei com muitas pessoas. Não falei com todos, não, né! Até porque... enfim. Falei com quem tinha que falar e a galera que eu quero levar para a vida toda”.

Arthur Picoli festeja a vida simples em Conduru com banho de rio e bois no pasto. De volta para Conduru, distrito de Cachoeiro do Itapemirim, no norte do Espírito Santo, Arthur tem aproveitado ao máximo.