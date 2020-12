Artes circenses viajam pela internet até o público em dois eventos

Há centenas de anos as artes circenses encantam plateias pelo mundo. Sejam os malabaristas, equilibristas, mágicos, ou os travessos palhaços, sempre chamam a atenção nas ruas, teatros e no picadeiro dos circos. Pela primeira vez, o Festival Sesc Circo quebra as barreiras com uma programação aberta para todo o público com transmissões de espetáculos ao vivo ou gravados a partir desta quarta-feira, 2.

A 6ª edição do evento que reúne profissionais das artes circenses de todo o Brasil terá oficinas para crianças e adultos, bate-papos entre profissionais da área, uma exposição de fotos e muito bom humor. As atividades serão transmitidas pelo canal no YouTube Sesc/RS, Instagram Sesc/RS e via plataforma Zoom.

O Sesc Circo, que sempre era realizado presencialmente na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, foi impedido pela pandemia do novo coronavírus. Por causa disso, os organizadores decidiram fazer o festival ainda mais aberto e democrático graças a internet. Para a coordenadora de Artes Cênicas e Visuais do Sesc/RS, Jane Schoninger, essa edição torna o Sesc Circo em um festival nacional das artes circenses.

“O on-line amplia a possibilidade de chegar a outros lugares e ouvidos que não se chegaria de forma presencial. Mesmo tendo uma comunidade e conhecimento grande de fora do Estado, com o on-line podemos compartilhar mais essa experiência. Espero que possamos mapear esse registro sobre quem são as pessoas de outros lugares que estarão assistindo os espetáculos”, imagina.

No total serão 17 atividades, todas gratuitas, disponibilizadas para o público. O espetáculo de abertura será comandado por Ricardo Malerbi, de São Paulo. Com o espetáculo “Telepatia Argumentada”, o ilusionista apresenta diversos números de mágica sem o auxílio de recursos de câmera ou edição de vídeo e com a participação ativa da plateia, mesmo que virtualmente. A transmissão será no dia 2 de dezembro, às 20h, no YouTube do Sesc com um bate-papo com o artista no final.

“O espetáculo será ao vivo, transmitido por streaming pelo Youtube e Facebook, altamente interativo. Normalmente, chamaria gente para o palco, faria perguntas para a própria plateia, mas agora vai ser tudo através do chat. O público vai responder certas perguntas pelo chat e vou mostrar que as respostas já estavam previstas em uma caixa no palco. Tem muitas dificuldades neste novo formato, porque a mágica gera essencialmente a desconfiança, só pode ser legal se o público verificar que não tem truque aparente, e no online o público não pode verificar tudo de perto no palco”, informa Malerbi.

Um dos pontos altos do evento é a conexão e debate sobre as linguagens do circo. Neste ano, a Residência Artística Comicidade, criatividade e poética feminina, parte do projeto nacional Sesc Dramaturgias, será dedicada às mulheres. A capacitação com a Palhaça Rubra, de São Paulo, que está com inscrições abertas, acontece de 3 a 5 de dezembro.

A palhaçaria feminina será representada também no “Curta Palhaças”, dias 3 e 4 de dezembro. A ação reúne quatro vídeos curtos, que serão divulgados no Instagram Sesc/RS com performances de mulheres que representam parte da palhaçaria feminina no Brasil. O conteúdo será disponibilizado no Instagram do Sesc/RS, às 19h e às 21h, estrelando as palhaças Rarley Davidson (Odelta Simonetti, RS), Marmotta (Lia Motta, GO), Generosa (Ana Fuchs, RS) e Magnólia Marguerite (Lu Prestes, RS).

Uma dessas apresentações será da palhaça Rarley Davidson, a artista Odelta Simonetti (RS), que teve que aprender a nova linguagem do audiovisual para chegar ao público, que está distante em casa. “É insubstituível, o contato com o público é essencial, mas a gente pode se servir de algumas estratégias. O trabalho do palhaço se dá muito em cima do jogo, o palhaço é um ser que olha para tudo como se fosse algo novo que visse pela primeira vez, como um bebê. Você pode fazer um espetáculo cem vezes que será cem vezes diferente”, detalha.

Além disso, duas rodas de conversa levarão os profissionais do setor a discutir sobre as práticas criadas em 2020 no ambiente virtual e as possibilidades futuras, com a participação de realizadores de festivais de todas as regiões do país, com destaque para reflexões em torno de temas como palhaçaria feminina, negra, disruptiva e LGBT+. A série “Conversas em Rede” será realizada nos dias 3 e 4 de dezembro, na plataforma Zoom, e têm inscrições gratuitas no site. A atividade traz grandes nomes da área.

No dia 4, o “Conversas em Rede” terá o bate-papo Palhaçaria Feminina, Palhaçaria Negra, Gênero e Diversidade, a partir das 15h, via Zoom. Com mediação de Maria Andrea Soares (Unilab) e Raquel Guerra (UFSM) e as convidadas Ana Luíza Bellacosta (DF), Antônia Vilarinho (DF), Daiani Severo Brum (RS), Priscila Genara Padilha (SC), Silvana Silvia (RS), a conversa propõe apresentar perspectivas não hegemônicas sobre a pesquisa e os processos de criação em torno da palhaçaria e comicidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo www.sesc-rs.com.br/sesccirco/conversasemrede.

Festival em São Paulo

O Festival Internacional de Circo (FIC) 2020 se estenderá até o próximo dia 15 de dezembro em São Paulo. Com atividades online e presenciais, o FIC conta com mais de 80 espetáculos e números circenses gratuitos, que poderão ser vistos pela internet, ou presencialmente na Lona da Cidade do Circo e no Teatro Flavio Império, ambos na capital.

Entre as atrações, estão diversos números circenses, divididos nas áreas de comicidade, palhaçaria, circo tradicional e circo contemporâneo. A parte online do festival pode ser vista na página do evento.

Já a parte presencial ocorre na Lona da Cidade do Circo, na Avenida Olavo Fontoura, em frente ao portão 20 do Complexo do Anhembi, na zona norte da cidade; e também no Teatro Flávio Império, na Rua Professor Alves Pedroso, número 600, na zona leste. A programação completa do festival pode ser vista em https://ficsp.com.br/programacao.

Agende-se:

6º Sesc Circo – On-line

Data: de 2 a 6 de dezembro

Mais informações e programação: www.sesc-rs.com.br/sesccirco

Transmissões pelo YouTube Sesc/RS, Instagram Sesc/RS e plataforma Zoom (mediante inscrição pelo site).