Arte Pará 2024: público vai mergulhar na arte genuína da Amazônia

A Casa das Onze Janelas está aberta ao público para que possa conhecer as obras dos 22 artistas convidados e do homenageado do ano, o fotógrafo Luiz Braga, da 41ª edição do Arte Pará. A mostra deste ano está genuinamente paraense e com linguagens artísticas variadas que passam pela fotografia, pintura, escultura, arte digital e entre outras. Obras que cumprem o papel questionador e demais sentimentos oriundos de uma experiência artística. A cerimônia de abertura ocorreu na noite desta quinta-feira (3) com a presença de artistas e autoridades.

Com o tema "Um Norte [transcursos – caminhos]", a curadora da exposição, Nina Matos, explica que nesta edição existem alguns aspectos singulares, entre eles a exibição de um material museológico do fotógrafo paraense Luiz Braga. Uma coleção de 50 peças que estava guardada no Museu do Estado do Pará, 28 estão cedidas para esta edição do Arte Pará. “É muito importante colocarmos esse material do Luiz para que novas gerações possam ter esse contato”, destaca a curadora.

A homenagem a Luiz Braga já é uma prévia da comemoração de 50 anos de carreira, que será celebrado no próximo ano. Para o fotógrafo, além da grandeza de ser homenageado, a principal grandeza é de poder colocar suas obras aos olhos do público, uma vez que as produções guardadas não exercem o seu papel de troca e estímulo de ideias e percepções sobre o mundo. “Fotografia guardada não tem seu papel fundamental, que é de provocar reflexões, pensamentos. Se ficar na gaveta, não gera poesia. Acredito que o mérito seja esse de ter o trabalho de volta aos olhos do público”, pontua o fotógrafo.

Essa edição do Arte Pará pontua e afirma a potência da arte produzida no Pará e na Amazônia, uma vez que a ideia da edição de 41 anos é de reforçar o cenário da arte contemporânea paraense. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, explica que essa ideia é de resgatar as primeiras edições do projeto de arte. “O Arte Pará foi um projeto idealizado pelo meu pai e manter essa tradição é importante para os artistas e para o cenário artístico da Amazônia. Todo artista tem uma vida, tem um pensamento, uma ilusão. Esse espaço conta essas histórias”, pontua Rose Maiorana.

Rafael Matheus Moreira foi a artista vencedora do prêmio que envolve um intercâmbio no Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes, em Goiânia (GO). A artista que já participou três vezes do Arte Pará e foi premiada duas, diz que foi uma surpresa, pois não sabia que estava concorrendo a um prêmio. “Eu não sabia que teria esse intercâmbio. Eu me sinto muito honrada em poder viver essa experiência, pois tenho certeza que vai agregar ainda mais na minha vida como artista”, pontua.

A secretária de cultura do estado, Ursula Vidal, esteve presente no evento e parabenizou pela tradição e história do Arte Pará, uma vez que por meio do projeto é possível consolidar os talentos das artes plásticas do Pará, além de ser um espaço de provocação, reflexão e de convite à sociedade a exercer o papel como pertencente da Amazônia. “Por meio da arte é possível falar dos que nos doi e de tomarmos conta do que é nosso. O Arte Pará transpira cultura”, disse a secretária.

O Projeto Arte Pará 2024 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Fundação Romulo Maiorana (FRM). Gabriela Feitosa, coordenadora da Casa da Cultura de Canaã de Carajás, vinculado ao Instituto Cultural Vale, diz que o patrocínio da Vale ao Arte Pará já tem um história de décadas e isso é resultado da importância do salão. “A ideia é criar esse circuito da arte contemporânea paraense, não sendo apenas um circuito interno, mas projetar a arte desses artistas para o mundo. O objetivo é criar novas centralidades da produção da arte”, explica a representante da Vale.

Todo o processo de construção de um salão é trabalhoso e cheio de etapas. O coordenador do Arte Pará 2024, Sergio Oliveira, explica que mesmo diante de todos os desafios é prazeroso poder ver a realização do projeto. “É um trabalho grandioso e é muito bom poder ver as pessoas aqui desfrutando desse espaço. Esse ano o salão está com uma diversidade entre as linguagens artísticas, além disso, está regionalizado e com grande representatividade da Amazônia”, explica o coordenador.

Tradição

O Arte Pará, com mais de 40 anos de tradição e de um trabalho sistemático da Fundação Rômulo Maiorana, tanto em formato competitivo quanto em realizações de caráter especial, sempre foi um catalisador das artes visuais no Estado, dando visibilidade e fomentando produções artísticas, e ao mesmo tempo, provocando diálogos e discussões relevantes sobre a cena artística nacional.

Educativo

O projeto educativo do Arte Pará é um dos mais abrangentes, desenvolvido nesta edição pelo artista Emanuel Franco, sendo conduzido por mediadores que já atuam em projetos de artes visuais. “O Arte Pará já tem uma tradição e permanece no panorama nacional da arte”, destaca Emanuel Franco.

Serviço: Arte Pará

Data: 3 de outubro até 29 de dezembro de 2024

Horário inicial em conformidade com o SIMM/Secult : de terça a domingo de 09h às 17h.

Local: Museu Casa das Onze Janelas