Arte Pará 2024: “Falas de artistas” promove encontro com GC, Maria José e Raphael Moreira

O Arte Pará 2024 vem proporcionando ao longo de sua mostra a ação educativa, que já é uma política instaurada desde de outras edições. A finalidade é promover cada vez mais proximidade entre artista e público. Nesta quinta-feira (21), o público vai poder conferir mais um encontro do “Falas de artistas”, dessa vez com GC, Maria José e Raphael Moreira. O encontro será às 19h, na Casa das Onze Janelas. A entrada é gratuita.

Gabriel Cardoso, que usa o pseudônimo artístico GC, é um artista autodidata e arte-educador paraense que participa da 41ª edição do Arte Pará. Criou a galeria digital @gc_arte no Instagram em 2017, e realizou a exposição solo "Futuro Preto" em 2021.

Maria José é uma artista que borda e transborda uma arte mais artesanal. Atualmente, ela desenvolve trabalhos com reciclagem aproveitando caixas de pizzas, caixas de papelão, colagens, pintura sobre telas, esculturas e máscaras sobre folhas de castanholas. Esse ano, ela vai apresentar no Arte Pará três estandartes com técnica de bordado com TNT sobre tecido.

A artista Rafael Moreira foi a ganhadora da bolsa de residência do Arte Pará 2024. Uma artista que transmite em sua arte seus anseios, incômodos e percepções de mundo. Com a série “Quebra- Natureza Viva”, a artista coloca em debate questões importantes que passam pelo seu íntimo e também para reflexões de gênero.

O artista plástico e professor Emanuel Franco é o responsável pela ação educativa deste ano. Emanuel explica que a ação tem a finalidade de aproveitar ao máximo as obras de artistas já com uma trajetória farta nas artes visuais, em particular, na produção contemporânea, e também trabalhos de outros nomes com atuação mais recente, além do acesso ao acervo do Museu Onze Janelas. Tudo isso significa, no caso do Arte Pará 2024, dispor de um assessoramento e programação de atividades específicas com foco no atendimento aos visitantes.

"As ações educativas do Arte Pará estão sendo distribuídas, além da assistência ao público visitante, de encontros com os artistas participantes e profissionais da áreas das artes visuais, museologia e atividades afins. As ações serão realizadas ao longo do período do projeto de arte até dezembro", destaca Emanuel Franco.

Emanuel iniciou sua trajetória artística no final da década de 70, participando de exposições em Belém e outros centros do país e exterior. Ele atuou como professor até 2015. Além de artista visual, Emanuel atua na área da curadoria de exposições.

O Arte Pará 2024 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, sendo um dos apoiadores mais duradouros da mostra. A realização é da Fundação Romulo Maiorana (FRM).

Serviço: Falas de artistas

Data: 21.11

Hora: 19h

Local: Casa das Onze Janelas

Entrada Gratuita