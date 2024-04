“Arte em Cores” prorroga as inscrições no Pará e Maranhão

Artistas visuais ganharam um novo prazo para se inscrever para a 4ª edição do projeto Arte em Cores. O projeto selecionará 50 artistas visuais para a produção de pinturas murais em cidades do Pará e do Maranhão. Os interessados poderão se inscrever até às 18 horas do dia 17 de abril, quarta-feira.

Para participar, os artistas devem ter idade mínima de 16 anos preencher o formulário que está no link linktr.ee/arteemcoresmove ou na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove.

A iniciativa conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet. No Pará, serão selecionados 25 artistas visuais que devem ser residentes em uma das cidades que são Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Tucumã. Já no Maranhão, também 25 artistas serão contemplados que devem estar em uma dessas cidades: Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jesus das Selvas, Bacabeira, Buriticupu, Igarapé do Meio, Pindaré-Mirim, Santa Inês e São Pedro da Água Branca. A partir da utilização de técnicas mistas de pintura, com ênfase no grafitti, cada participante produzirá um painel em espaço público.

As obras serão divididas entre Pará e Maranhão, sendo 25 para cada Estado. Além de valorizar o talento único de cada artista, o Arte em Cores também incentiva a criação em equipe e realizará dois painéis coletivos: um em Canaã dos Carajás, no Pará, e outro em Bacabeira, no Maranhão. Ao todo, serão 52 obras transformando as paisagens paraenses e maranhenses.

Os artistas visuais selecionados terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens artísticas, além de receberem monitoria remota. Para a produção dos painéis, serão destinadas premiações e ajudas de custo. Ao final do projeto, fotografias das obras produzidas serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores, ampliando a visibilidade dos trabalhos e de seus respectivos autores para diversos públicos.

O coordenador do projeto André Amparo enfatiza que o projeto valoriza os artistas nas suas cidades gerando maiores oportunidades de trabalho. “Além dos espaços urbanos ganharem novas perspectivas, os artistas passam a ser mais conhecidos e valorizados em suas cidades e regiões. Isso gera emprego e renda. As obras produzidas em espaços públicos e também exibidas na Galeria Virtual fortalecem contatos e geram convites para que os artistas produzam novos trabalhos. O resultado final do Arte em Cores acaba sendo muito maior do que somente a produção artística, tendo reflexos em vários outros aspectos ao longo do tempo”, assegura.

Desde 2020, o Arte em Cores conecta visibiliza o talento e a criatividade de artistas visuais do Maranhão e do Pará, promove ações de capacitação e estimula a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados. Além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, sete grandes murais coletivos já foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA) e Parauapebas (PA).

A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura - Governo Federal.

SERVIÇO

Arte em Cores 4ª edição – Pará e Maranhão

Inscrições: até 13 de abril de 2024, via formulário linktr.ee/arteemcoresmove Informações pelo whatsapp: (99) 99167-1734

Acesse o site e redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove