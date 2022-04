Arrastão do Pavulagem está volta às ruas; saiba quando será a abertura

Este ano o Arraial do Pavulagem volta às ruas após dois anos ocorrendo de forma virtual em decorrência da pandemia da covid-19. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, na tarde desta sexta (29), no Instituto do Arraial do Pavulagem. Ronaldo Silva, presidente do Instituto, Gustavo Moreira, produtor executivo e o músico- fundador do Arraial, Junior Soares participaram do momento e soltaram oficialmente a boa notícia para a nação pavuleira.

A abertura oficial do Arraial do Pavulagem acontece no dia 9 de junho com a chegada do cortejo fluvial trazendo a comitiva do Boi Pavulagem e os mastros de São João menino. O Oralidades acontece dia 13 de maio com uma palestra sobre os cordões de bumbás na Amazônia nos séculos 19 e 20 e o lançamento do livro Bumbás da Amazônia: Negritude, Intelectuais e Folclore, de autoria do professor Antonio Maurício Costa (que também conduz a palestra). Na sequência, os Arrastões do Pavulagem invadem a cidade, partindo da Praça da República em direção à Praça dos Estivadores nos dias 12, 19, 26 de junho e 3 de julho.

"É com satisfação que anunciamos que o arrastão está de volta. Claro que vamos fazer tudo da forma mais segura e respeitando todas as normas da Organização Mundial da Saúde, pois prezamos pela vida, pelo respeito e pelo bem- estar de todos", iniciou Ronaldo Silva.

O tema deste ano será “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”, homenagem ao tempo de atuação do coletivo de artistas formado por Ronaldo Silva, Júnior Soares e outros nomes importantes para a cultura da Amazônia.

O calendário de ações começa no dia 8 de maio com as primeiras oficinas, que acontecerão semanalmente de 18h a 21h, aos sábados de 15h a 18h e aos domingos de 10h às 13h. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelos links:

Na sequência, os ensaios com orquestra, percussionistas e brincantes rolam de 23 de maio a 9 de junho. As Rodas de Boi estão marcadas para os dias 8 de maio e 9 de junho.