O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta (29)

MÚSICA

Percussão

| O quê: Aquim Sacramento e Grupo de Percussão da UFBA dentro da VIII Festa do Ritmo

| Onde: Sala Ettore Bosio (Av. Gentil Bittencourt, 977 - Nazaré)

| Hora: 14 horas

| Informações: @fundacaocarlosgomes e www.fcg.pa.gov.br

Percussão 2

| O quê: Concerto Trio Manari (PA) dentro da VIII Festa do Ritmo

| Onde: Sala Ettore Bosio (Av. Gentil Bittencourt, 977 - Nazaré)

| Hora: 18 horas

| Informações: @fundacaocarlosgomes e www.fcg.pa.gov.br

Samba

| O quê: Show de Toninho Geraes, Grupo Cabanagem, Tonny Melodia e Rally do Samba

| Onde: Casa Samba (Av Tamandaré Rua Dr Assis)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: A partir de R$ 50 (venda antecipada online)

| Informações: @casasambabelem

Chico Bloco

| O quê: Shows de Chico Bloco + DJ MeGusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 98213-6071 / 98158-0829

Anos 90

| O quê: MTV REVIVAL com Matheus Brevis & banda e discotecagem do DJ Junior Soares às 20h

| Onde: Studio Pub (Pte Pernambuco, 277)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15 (bilheteria do Studio Pub e venda antecipada online)

| Gênero: evento de nostalgia MTV com tributo as bandas Green Day, Blur, Gorillaz, Pearl Jam, Nirvana, Oasis, Silverchair, Red Hot Chili Peppers, etc.

| Informações: @studiopubbelem

FLASH

| O quê: Manga Flash com shows da banda MUVI e Roguesi

| Onde: Manga Pub (Av. Cmte. Brás de Aguiar, 492)

| Hora: 20 horas

| Gênero: ROCK e POP ROCK

| Informações: @mangajambubar

Variados

| O quê: Baile e Resenha com shows de Lucas & Iron, Alisson Muniz, Victor e João Paulo e Baladeros

| Onde: Vitrine (Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Gênero: Funk, Sertanejo, Piseiro

| Informações: @vitrinebelem

Brega

| O quê: Marcantes - A Festa do Brega com show de Lucyan Costa e discotecagem do DJ Raul Bentes

| Onde: Rebujo (R. São Boaventura, 171)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15 (venda antecipada online)

| Gênero: Brega e tecnobrega

| Informações: @rebujoo

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Árvores que Tocam

| O quê: Exposição “Árvores que Tocam"

| Onde: Foyer do Theatro da Paz (Av. da Paz, s/n)

| Hora: das 9h às 12h e de 14 às 17h (terça a sexta-feira); no sábado, das 9h às 12h; e no domingo, das 9h às 11h.

| Quando: Até 30 de abril de 2022

| Ingresso: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia entrada); às quartas-feiras, a visitação à casa de espetáculos é gratuita

Studio Som Jolie

| O quê: Exposição “Studio Som Jolie” da artista visual Carol Abreu curadoria de Felipe Pamplona

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas nº800 - terreo)

| Hora: de 9h às 17 horas de segunda a sexta

| Quando: Até 05 de maio de 2022

| Ingresso: gratuito

TCE

| O quê: Abertura da exposição “Olhando pela Janela”, do artista plástico Wil Maia

| Onde: Espaço Conselheiro Clóvis Moraes Rego (Tv. Quintino Bocaiúva, 1585)

| Hora: Às 10h (nos demais dias com visitação de segunda a sexta, no horário das 8 às 14 horas)

| Quando: Durante todo o mês de abril

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Fronteira

| O quê: Geraldo Teixeira apresenta a exposição “Fronteira”

| Onde: Espaço Cultural Silveira Athias (Av. Alcindo Cacela, 1858)

| Hora: Das 9 às 17 horas, mediante agendamento

| Quando: Até 3 de junho

| Informações: O agendamento pode ser feito através do e-mail: evento@silveiraathias.com.br.

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br