Arrastão do Círio 2024: em show neste sábado (7), Arraial do Pavulagem lança evento em Belém

Uma tradição com mais de duas décadas de realização e a capacidade de reunir expressões culturais e artísticas por ruas históricas da Cidade de Belém, em demonstração de fé em Nossa Senhora de Nazaré, o Arrastão do Círio, sob a coordenação do Instituto Arraial do Pavulagem, acontecerá no dia 12 de outubro próximo. O lançamento do evento deste ano vai se dar neste sábado (7), no Boulevard da Gastronomia, a partir das 19h. O lançamento contará com show gratuito da anda Arraial do Pavulagem com abertura de Pelé do Manifesto, Íris da Selva, Rafael Veredas e Paulo Moreno.

No show de lançamento do Arrastão do Círio, haverá arrecadação de itens de higiene pessoal., a serem destinadas para crianças de Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó) atendidas pelo Cordão do Galo, um projeto social do Instituto Arraial do Pavulagem.

Antes do cortejo, as atividades de Ensaios e Vivências do Batalhão da Estrela (a reunir cerca de 700 brincantes) começarão nesta segunda-feira (9), para terminar em 9 de outubro, na frente da sede do Instituto. O Ensaio Geral será realizado no dia 10 de outubro.

No dia 20 de setembro, acontecerá uma roda de conversa do projeto "Oralidades", abordando a pluralidade de matrizes ancestrais, com destaque para a ludicidade africana e indígena do povo Assuriní do Trocará, município de Tucuruí, e do Quilombo de Umarizal, município de Baião. Já no dia 28 de setembro, será realizada outra Roda Musical com a banda Arraial do Pavulagem e convidados.

Integração

O Arrastão do Círio 2024 é realizado com criação e produção do Instituto Arraial do Pavulagem, patrocínio da Equatorial Pará e Natura, parceria com a Prefeitura de Belém e o Point do Açaí. O evento conta ainda com apoio institucional do Programa Semear, Fundação Cultural do Pará, Secretaria de Estado de Cultura e Governo do Pará.

Para Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, “o cortejo do Círio é muito significativo para nós, pois é a nossa maneira de participar desse momento tão importante para o povo paraense” “É uma oportunidade de mostrar como conseguimos trabalhar o imaginário popular dessa época, que é repleto de uma religiosidade rica e fundamental", completa.

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, patrocinadora do Arraial do Pavulagem desde 2019, considera que o Arrastão do Círio mostra a força da fé e da cultura paraense. “A Equatorial Pará acredita no poder que essa festa tem de proporcionar arte e alegria para todos. O cortejo do Círio a cada ano atrai mais pessoas”, ressalta.

“Ao patrocinar ações dentro do Círio de Nazaré, como o Arrastão da Pavulagem*, nós buscamos não só compreender as novas gerações por meio da música, mas também valorizar as manifestações de expressão nacional e a nossa identidade cultural brasileira”, explica Julia Ceschin, gerente sênior da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil.

Thiago Miranda, presidente da Fundação Cultural do Pará, destaca que a Fundação apoia o Arrastão do Círio por meio do Programa Semear. "O Governo do Pará entende que a cultura é um dos pilares para a construção de uma sociedade mais justa e democrática e faz parte da missão da Fundação estimular e viabilizar manifestações culturais como o cortejo do Batalhão das Estrelas”, afirma. Já Inês Silveira, presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), pontua: "Esse movimento que acontece na cidade de Belém nos move e encanta. A cultura popular é a que enriquece um povo e nós como gestores desta cidade, não poderíamos estar afastados.

Barca e trajeto

No Arrastão do Círio, a protagonista é a Barca de Miriti, simbolizando o Círio Fluvial e a Rainha das Águas. Além disso, elementos cênicos e personagens do período são incorporados, alinhando-se às celebrações do Círio de Nazaré. No cortejo, o Batalhão da Estrela “receberá” a Santa assim que ela chegar do Círio Fluvial.

Os brincantes se concentrarão a partir das 9h na esquina do Boulevard Castilhos França com a Presidente Vargas (sentido Ver-o-Peso), também ponto de saída do Arrastão, por volta da 11h, após o Círio Fluvial. O cortejo seguirá pelo Boulevard até a Praça Dom Pedro II, com um show da Banda Arraial do Pavulagem.

Serviço:

Lançamento oficial do Arrastão do Círio 2024

Show gratuito da Banda Arraial do Pavulagem, com abertura

de Pelé do Manifesto, Íris da Selva e convidados

Data: sábado (07/09/2024)

Horário: a partir de 19h

Local: Boulevard da Gastronomia - Campina

Entrada: franca

Mais informações: redes sociais do Arraial do Pavulagem (https://linktr.ee/pavulagem)