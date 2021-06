"Arraial Liberal" promove live de São João

O dia de São João está na porta, então, prepara as bandeirinhas, os estalinhos, o bolo podre e vem viver essa festa de um jeito seguro e animado com o "Arraial Liberal", que será dia 24, dia de São João, às 19h. Uma festa virtual promovida pela Rádio Liberal FM e transmitida por oliberal.com. A live do arraial conta com os shows de Luann Kassio, Betto & Naldo, Thiago Costa e Fruta Quente. Mas também tem apresentação da quadrilha Sedução Ranchista e entre outras atrações.

Toda a estrutura do show será montada na área aberta do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, onde equipamentos de iluminação, som e decoração vão deixar o espaço todo em clima de São João. Meg Martins, que está na produção do evento, explica que o momento é de alegria e satisfação, pois em decorrência do momento de pandemia que o mundo ainda vive será possível levar um pouco de alegria às pessoas.

"Essa programação é uma forma de ficar mais perto do público, já que ainda não podemos nos aglomerar. Dessa forma, o público vai poder nos receber em suas casas e fazer a festa entre os familiares", explica Meg.

A apresentação do arraial fica por conta de Marquinhos Pinheiro e Bob Fly que vão conduzir a festa cheia de animação. Marquinho diz que se sente feliz, pois está com saudade de apresentar um grande show. "Tenho certeza que vai ser uma live muito especial, pois vamos estar diante de artistas maravilhosos. Com todas as restrições e cuidados vamos poder matar um pouco da saudade de viver o São João. Nossos ouvintes vão poder nos acompanhar pela rádio, portal e redes sociais", disse o apresentador.

A live terá duração de duas horas e sem intervalos comerciais. Além dos shows não poderia faltar a quadrilha Sedução Ranchista, que vem com um número reduzido de integrantes, mas já avisou que não vai economizar na alegria. O grupo vem com roupas e coreografias novas para agitar durante a programação.

"É um momento muito significativo, já que não estamos participando de eventos e nem de concursos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas ter essa oportunidade de se apresentar sempre nos deixa felizes. O grupo já está nos últimos preparativos para realizar essa festa", detalhou o presidente da Sedução Ranchista, Silvio Baía.

O “Arraial Liberal” começa às 19h e vai até 21h. A programação conta com patrocínio de Jeep Way, Águas Marinhas e Buffet Mariquete. O Som, luz e led fica por conta de Led Show, a transmissão Rec Filmes e decoração Félix Batista. O público vai poder interagir por meio das redes sociais e mostrar que está aproveitando o clima de São João.

Arraial vai reunir artistas de diferentes gêneros

O sertanejo Luan Kassio é uma das atrações do “Arraial Liberal e ele diz que esse período de quadra junina remete a infância, no interior de Irituia, de quando participava da quadrilha na escola, apreciava a fogueira na frente de casa, brincava com os foguetinhos, bebia mingau de milho e reunia com a família e vizinhos.

É o segundo ano que o artista vem tentando se reinventar para passar por mais um período de festividade ocasionado pela pandemia. “É uma experiência diferente, ainda mais por que antes da pandemia, junho, era um dos meses em que mais fazíamos shows. E agora devemos seguir os protocolos para que todos fiquem em segurança”, destaca o artista.

Luann está preparando um repertório autoral para animar o público. E sobre a parceria com a Rádio Liberal o artista diz ser grato. “A rádio Liberal nos abriu muitas portas, nos levou até a casa das pessoas, sou muito grato por todo carinho, a minha carreira tomou outra dimensão depois que minhas músicas tocaram na Rádio, o resultado foi incrível”, acrescentou.

A dupla Betto e Naldo, que faz uma mistura de sertanejo e forró no repertório, está preparando um show novo para o dia de São João. Beto diz que o momento é importante, pois diz que o povo paraense sempre abraçou o período junino. “Por sermos tão próximos ao povo nordestino, as festas são intensas e muito animadas, se não fosse a pandemia que estamos passando, sem dúvida, teríamos festas em todo canto, do dia 1 ao dia 30”, disse o artista.

O artista espera que mesmo com as restrições e cuidados consiga levar o clima junino para as família e também deseja que o próximo ano seja perto do público. “O período junino sempre foi muito importante para todas as bandas, pois juntam- se os shows das casas noturnas com os eventos privados. É muita festa, muito trabalho. Além de ser uma importante confraternização das famílias”, acrescenta Betto.

A dupla Betto e Naldo já tem 10 anos de trajetória e sem dúvida e já passou por diversos municípios do Pará e chegou também até Manaus, Fortaleza e Amapá. A dupla já se apresentou em parceria com a Liberal nos shows de Zé neto e Cristiano (2018), Marília Mendonça (2019) e Buteco do Gustavo lima (2019).

“Temos uma gratidão gigante com a Liberal, pois sempre abriu suas portas para nossos lançamentos e festas especiais. Fazendo com que nossas músicas e também nosso nome chegasse em lugares imagináveis do Norte do País. Ser lembrados em tempos sem grandes eventos, nos deixa felizes demais”, comemorou o artista.

Heraldo Ramos, vocalista do Fruta Quente, diz que em 2019 a banda teve 22 apresentações pelo estado no mês de junho, pois o paraense vive a quadra junina. “Existe uma cultura de quadrilha muito forte aqui. Está enraizada na nossa cultura de forma espetacular e isso não vai mudar. O Fruta Quente se enquadra perfeitamente porque a banda traz música para o público dançar”, explica o músico.

Com relação a esse novo formato de diversão, o artista acredita que tanto os artistas como o próprio público já está se acostumando. “A internet dá essa facilidade de assistir de qualquer lugar, as pessoas vão fazendo a festa da maneira que pode. Claro que preferimos o calor humano, mas já que não tem outra forma é preciso se adaptar”, destaca Heraldo

“A quadrilha da pantera”, que é sucesso desde 1995, não pode ficar de fora do repertório. Mas Heraldo disse que vai acrescentar canções com arranjos diferenciados para animar mais ainda a festa.

“A parceria com a rádio liberal vem de longas datas. Ela sempre foi uma porta aberta não apenas para o Fruta Quente, mas também para várias outras bandas locais e nacionais”, diz Heraldo.

O sertanejo paraense Thiago Costa também está na programação e vai mostrar seus hits como “Coração”, “Tô Melhor Solteiro” e “Segunda Chance”, sucesso não apenas nas rádios do estado, como também nas principais casas de shows de música sertaneja.