Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arraial do Pavulagem promove evento com bate-papo e roda musical no Boulevard da Gastronomia

O ‘Oralidades e Roda Musical do Arrastão do Círio’ terá a presença de mestres de brinquedos populares, show com bonecos e um show especial do Arraial do Pavulagem neste sábado (20)

Gabriel da Mota
fonte

Programação começa às 18h com a Feira Criativa, que reunirá 15 marcas locais com produtos autorais de moda, gastronomia e artesanato (Divulgação)

Em preparação para a tradicional manifestação do Arrastão do Círio, o Instituto Arraial do Pavulagem convida o público para um evento gratuito que celebra a cultura e a produção amazônica. Intitulada “Oralidades e Roda Musical do Arrastão do Círio”, a programação será realizada neste sábado (20) no Boulevard da Gastronomia, unindo música, saberes tradicionais e a efervescência da economia criativa. O projeto é patrocinado pela Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A noite terá início às 18h com a DJ Jack Sainha, que abre o som para a Feira Criativa. O espaço reunirá 15 marcas locais com produtos autorais de moda, gastronomia e artesanato, valorizando o empreendedorismo regional.

Brincadeiras

O ponto alto da programação será um bate-papo com mestres e artistas populares. Às 19h, Valdeli Costa, da Fábrica de Sonhos e Miritong de Abaetetuba, e San Rodrigues, do projeto Camapu, irão conversar sobre “Brinquedos e Brincadeiras Populares”.

“O Arrastão do Círio é feito de encontros e partilhas, e essa noite no Boulevard da Gastronomia traduz bem esse espírito”, destacou Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem. “Vamos reunir pessoas que mantêm vivas tradições da nossa infância, como os brinquedos de miriti, junto com artistas que trazem poesia e bonecos encantadores”, completou.

Em seguida, o artista San Rodrigues apresenta o mini-espetáculo Aurora, uma obra que propõe uma experiência lúdica com teatro, música, poesia e a manipulação de bonecos, explorando temas como ancestralidade e a cultura popular. A educadora e palhaça Alana Lima conduzirá uma brincadeira de roda, convidando o público a participar de danças e ações coletivas.

image Ensaios do Batalhão da Estrela segue aberta até 8 de outubro, em preparação para os cortejos do Arrastão do Círio (Divulgação)

Palco

A noite de festa será encerrada com um show especial do Arraial do Pavulagem, que subirá ao palco às 20h30. Com seu repertório autoral, o grupo promete coroar a programação com a energia que é a marca da manifestação.

Além do evento deste sábado (20), a temporada de ensaios do Batalhão da Estrela segue aberta ao público até o dia 8 de outubro. O grupo, que contará com cerca de 800 brincantes, se prepara para os cortejos do Arrastão do Círio, que ocorre em 11 de outubro.

A programação de 2024 do Instituto Arraial do Pavulagem, que também foi um dos 140 projetos selecionados pela Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos, incluirá ainda a retomada do Cordão do Peixe-Boi e a realização do Cordão do Galo.

Serviço

O quê: Oralidades e Roda Musical do Arrastão do Círio

Quando: Sábado (20), a partir das 18h

Onde: Boulevard da Gastronomia (Praça dos Estivadores)

Entrada: Gratuita

Data do Arrastão do Círio: 11 de outubro

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arraial do pavulagem

oralidades e roda musical

arrastão do círio

boulevard da gastronomia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Informação foi confirmada pela assessoria do influencer, que era casado com a cantora Li Martins, com quem tinha uma filha

21.09.25 11h54

CULTURA

Rock Doido vira febre e projeta de vez a música da periferia de Belém

Movimento cultural com berço em bairros da periferia da capital paraense ganha novos formatos e se expande pelo Brasil

21.09.25 8h00

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

viralizou

Vídeo íntimo de Gracyanne Barbosa vaza na internet antes do BBB 25; veja

Imagens foram publicadas após a musa fitness ser confirmada no Big Brother Brasil 25

12.01.25 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda