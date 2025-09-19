Arraial do Pavulagem promove evento com bate-papo e roda musical no Boulevard da Gastronomia

Em preparação para a tradicional manifestação do Arrastão do Círio, o Instituto Arraial do Pavulagem convida o público para um evento gratuito que celebra a cultura e a produção amazônica. Intitulada “Oralidades e Roda Musical do Arrastão do Círio”, a programação será realizada neste sábado (20) no Boulevard da Gastronomia, unindo música, saberes tradicionais e a efervescência da economia criativa. O projeto é patrocinado pela Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A noite terá início às 18h com a DJ Jack Sainha, que abre o som para a Feira Criativa. O espaço reunirá 15 marcas locais com produtos autorais de moda, gastronomia e artesanato, valorizando o empreendedorismo regional.

Brincadeiras

O ponto alto da programação será um bate-papo com mestres e artistas populares. Às 19h, Valdeli Costa, da Fábrica de Sonhos e Miritong de Abaetetuba, e San Rodrigues, do projeto Camapu, irão conversar sobre “Brinquedos e Brincadeiras Populares”.

“O Arrastão do Círio é feito de encontros e partilhas, e essa noite no Boulevard da Gastronomia traduz bem esse espírito”, destacou Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem. “Vamos reunir pessoas que mantêm vivas tradições da nossa infância, como os brinquedos de miriti, junto com artistas que trazem poesia e bonecos encantadores”, completou.

Em seguida, o artista San Rodrigues apresenta o mini-espetáculo Aurora, uma obra que propõe uma experiência lúdica com teatro, música, poesia e a manipulação de bonecos, explorando temas como ancestralidade e a cultura popular. A educadora e palhaça Alana Lima conduzirá uma brincadeira de roda, convidando o público a participar de danças e ações coletivas.

Ensaios do Batalhão da Estrela segue aberta até 8 de outubro, em preparação para os cortejos do Arrastão do Círio (Divulgação)

Palco

A noite de festa será encerrada com um show especial do Arraial do Pavulagem, que subirá ao palco às 20h30. Com seu repertório autoral, o grupo promete coroar a programação com a energia que é a marca da manifestação.

Além do evento deste sábado (20), a temporada de ensaios do Batalhão da Estrela segue aberta ao público até o dia 8 de outubro. O grupo, que contará com cerca de 800 brincantes, se prepara para os cortejos do Arrastão do Círio, que ocorre em 11 de outubro.

A programação de 2024 do Instituto Arraial do Pavulagem, que também foi um dos 140 projetos selecionados pela Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos, incluirá ainda a retomada do Cordão do Peixe-Boi e a realização do Cordão do Galo.

Serviço

O quê: Oralidades e Roda Musical do Arrastão do Círio

Quando: Sábado (20), a partir das 18h

Onde: Boulevard da Gastronomia (Praça dos Estivadores)

Entrada: Gratuita

Data do Arrastão do Círio: 11 de outubro