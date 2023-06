Arraial do Pavulagem: 1º arrastão de junho começa com Praça da República lotada

A manhã deste domingo (11) começou com uma multidão na Praça da República, no centro de Belém. Crianças, jovens, adultos e idosos reunidos com chapéus de palha com fitas coloridas, no 1º Arrastão do Pavulagem de junho de 2023. Público que acordou bem cedo para ir prestigiar e se divertir num cortejo que é visto como uma das expressões mais populares do Pará.

A concentração começou por volta das 8h, em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República. Por volta das 9h, foi realizada uma roda cantada cantada com o Batalhão da Estrela. Às 10h, o cortejo com milhares de participantes saiu em pela avenida Presidente Vargas. Com sequência na Rua Municipalidade. O encerramento foi marcado na Praça Waldemar Henrique com shows e muitas outras atrações. A programação foi agendada para encerrar por volta das 14h.

Confira o mapa do trajeto dos arrastões de 2023

Mapa por onde o cortejo vai passar durante os arrastões de junho de 2023 (Divulgação)

Com o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz", a programação é realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa Semear; co-patrocínio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Governo do Pará e Prefeitura de Belém (por meio da Fundação Cultural do Município de Belém - Fumbel).

Confira fotos do 1º arrastão:

Arrastões do Pavulagem: 11, 18, 25 de junho e 02 de julho. A concentração de brincantes e público começa às 08h, na Praça da República. Em seguida, sairá pela Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique e entorno, permanecendo até 14h com os shows do Arraial do Pavulagem e artistas colaboradores. A Praça Waldemar Henrique será ambientada em um grande arraial - com cobertura de bandeiras e elementos cênicos que proporcionam, além da beleza visual, o conforto térmico para o público e os brincantes.