‘Arraial de Todos os Santos’ inicia neste mês de maio e reúne música, teatro e dança em Belém

Com a data de início confirmada, o tradicional encontro da cultura popular paraense, Arraial de Todos os Santos, promete animar o público com diversas programações em diferentes lugares de Belém a partir do dia 31 de maio. O evento vai reunir grupos folclóricos, pássaros juninos, danças típicas e apresentações teatrais na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP) e em outros pontos estratégicos da capital do estado. No último sábado do mês de maio, um cortejo marcará o início das programações que se encerram no dia 29 de junho.

A partir das 17h do dia 31 de maio (sábado), a Revoada dos Pássaros Juninos abre oficialmente o arraial. A saída será na Casa das Artes, no bairro de Nazaré, e será marcada pela reunião de personagens culturais regionais para celebrar de forma simbólica o início do mês de junho. Além da Revoada dos Pássaros Juninos, outros grupos folclóricos, grupos de dança folclórica e grupos de teatro se apresentam durante o período junino do Arraial de Todos os Santos.

O Auto Junino é um dos destaques do arraial com o tema “As Cores de São João”. O espetáculo, que há mais de três décadas integra música, dança e teatro, é resultado das oficinas formativas realizadas em abril. Foram mais de 200 alunos, entre pais, crianças e adolescentes que integraram um elenco de oito turmas. A apresentação será nos dias 6, 7 e 8 de junho a partir das 19h30, no Anfiteatro do Curro Velho.

Além disso, a edição deste ano conta com a grande novidade da inclusão da turma de Dança Inclusiva, que irá participar pela primeira vez do arraial. "A expectativa é grande. Acreditamos que será um espetáculo bonito, mas, mais importante que o resultado final, é o processo. Esses encontros que vivenciamos com os alunos durante a preparação são o verdadeiro coração do projeto", afirma Jorge Cunha, coordenador de Iniciação Artística do Curro Velho.

A programação se estende por quase todo o mês de junho e reafirma a relevância do Arraial de Todos os Santos com a cena cultural do Pará, promovendo acesso à formação, à preservação e à arte tradicional popular.

SERVIÇO: ARRAIAL DE TODOS OS SANTOS

- Revoada dos Pássaros Juninos

Data: 31 de maio

Hora: concentração às 16h, início às 17h.

Endereço: Casa das Artes, localizado na Rua Arcebispo D. Alberto Gaudêncio Ramos, 236, ao lado do Santuário Basílica de Nazaré.

- Auto Junino: Espetáculo “As Cores de São João”.

Data: 6, 7 e 8 de junho.

Hora: 19h30

Endereço: Fundação Curro Velho, localizado na Rua Professor Nelson Ribeiro, 287 – bairro do Telégrafo.

- XXI Concurso Estadual de Quadrilha Junina.

Data: 13 a 29 de junho.

Hora: a partir das 17h.

Endereço: Sede da FCP, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 650, bairro Nazaré.