Arraial de Todos os Santos tem show de Neya das Maracas nesta sexta-feira, 21

O Arraial de Todos os Santos recebe nesta sexta-feira (21), a música envolvente do grupo Jangada Encantada, que é comandado pela mestra de carimbó, Neya das Maracas. O show é gratuito e acontece às 20h30, no palco Mestre Verequete, localizado na Avenida Gentil Bitencourt, bairro de Nazaré.

O show acontece graças ao apoio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), que contemplou diversos grupos culturais no Arraial de Todos os Santos deste ano. Neya das Maracas afirma que se sente orgulhosa de participar de um evento importante para a cultura regional.

“É uma honra tocar em um espaço que carrega o nome de um dos Mestres que saúdam a ancestralidade através da musicalidade, através do Carimbó. Verequete sem dúvidas é um mestre que me inspira”, afirma a artista

O show da mestra de Carimbó promete agitar o público presente, com canções de carimbó pau e corda, e letras inspiradas em todo o universo encantado dos grupos regionais e mestres de Icoaraci.

Jangada Encantada

O grupo de carimbó foi criado em 2019, com o objetivo de trazer um novo significado para o cenário artístico da Afroamazônia e das próprias produções artísticas paraenses. Em suas canções, os músicos dão mais protagonismo aos caboclos encantados, os quais integram fortemente a cultura do Carimbó e povoam a identidade cultural da Amazônia.

Animados, os artistas tem o objetivo de fazer uma releitura no cenário artístico da chamada "Afroamazônia" (Foto: Divulgação)

A banda é composta dos músicos: Neya das Maracas Encantadas; mestre Pardal, Rodrigo Souza (Buiu); Yuri Moreno; Samara Cheetara; Luany Guilherme; Lo Ojuara; João Feijão, Márcia Smith e sombra Ayo.

Sobre Neya das Maracas

Neya das Maracas se chama Edinéa Smith e ganhou essa alcunha artística em função de seus mais de 10 anos dedicados ao movimento do Carimbó. Em sua trajetória musical, ela traz no currículo diversas apresentações no palco do Espaço Cultural Coisas de Negro, além de já ter integrado o grupo de carimbó Africanos de Icoaraci, com o mestre Lourival Igarapé, com o cantor Jander Brasil, entre outros.

Serviço:

Show Grupo Jangada Encantada

Data: 21/06/24

Horário: 20:45

Local: Fundação cultural - Palco Verequete. Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém