Arraial de Todos os Santos inicia com quadrilhas e folguedos nesta sexta-feira, 13, em Belém

A programação do Arraial de Todos os Santos inicia sua temporada de atrações nesta sexta-feira, 13, com organização e promoção da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), na avenida Gentil Bitencourt, 650. O evento ocorre durante os dias 13 e 29 de junho, nos locais Praça do Povo, Praça do Artista e Teatro Margarida Schivasappa, sempre aberto ao público.

A 21ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas, programação já tradicional do período junino em Belém, terá apresentações de, em média, oito quadrilhas por dia, nas categorias adulto (116 grupos) e mirim (16 grupos), além da escolha das Misses Simpatia, Negritude, Caipira e Diversidade. A competição ocorre até o dia 27 de junho, na Praça do Povo, que este ano recebe o nome de Arena Dona Graça, em homenagem à líder do grupo “Rainha da Juventude”, que por anos transmitiu a cultura junina por gerações em sua família, até seu falecimento, em 2020.

No Palco Verequete, localizado na Praça do Artista, grupos de folguedos juninos animam os frequentadores com quatro atrações por dia. Nesse espaço, grupos parafolclóricos, bois de máscara e bumbás, toadas e carimbó são destaque no festejo, com o intuito de mostrar a diversidade da cultura popular de todas as regiões de integração do estado. Mais de 50 coletivos se apresentaram entre os dias 13 e 28 de junho. Às 21h30, para agitar o cenário musical, haverá uma apresentação da banda Fole Brasil trazendo o forro à celebração.

Já no Teatro Margarida Schivasappa o centro do palco será tomado pela dramaturgia e representação dos Pássaros Juninos e Cordões. Nos dias 13 a 15, 20 a 22 e 27 a 29 de junho, 18 grupos passam pelo teatro, “encantando o público com a beleza dessa manifestação cultural”, afirma o texto de divulgação da Fundação Cultural do Pará.