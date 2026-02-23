Capa Jornal Amazônia
Cultura

'Arquivo X' terá remake com direção de Ryan Coogler, de 'Pecadores'

Estadão Conteúdo

Arquivo X ganhará uma nova versão para as telas, oito anos depois do último episódio da série original. O reboot contará com direção e roteiro de Ryan Coogler, de Pecadores e Pantera Negra, ao menos no episódio piloto, enquanto a atriz Danielle Deadwyler foi escalada como uma das protagonistas.

"Dois agentes do FBI altamente condecorados, mas completamente diferentes, formam um laço improvável quando são designados para uma divisão há muito desativada dedicada a casos envolvendo fenômenos inexplicáveis", diz a sinopse da nova versão da série de ficção científica. A produção é do Hulu, serviço de streaming que no Brasil integra o catálogo do Disney+.

A série original foi ao ar entre 1993 e 2001, com nove temporadas, e retornou para mais duas entre 2016 e 2018. Além disso, ganhou dois filmes, lançados em 1998 e 2008. Na trama, Gillian Anderson e David Duchovny interpretaram Dana Scully e Fox Mulder, a icônica dupla de detetives do FBI que investigavam casos paranormais, alienígenas e outros fenômenos sem explicação que acabavam no tal Arquivo X.

As primeiras notícias sobre a versão de Coogler de Arquivo X surgiram em 2023, quando Chris Carter, criador da trama original, revelou que o diretor o havia contatado para discutir a possibilidade de um reboot com elenco diverso.

STREAMING/DISNEY+/SÉRIE/ARQUIVO X/REBOOT
