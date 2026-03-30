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'Arirang', do BTS, estreia no topo da 'Billboard' com marca de vendas histórica

Ao todo, o lançamento acumulou 641 mil unidades equivalentes na primeira semana, sendo 532 mil apenas em vendas pura

Estadão Conteúdo
fonte

BTS (Instagram @netflix)

O grupo sul-coreano BTS conquistou o topo da Billboard 200 com o álbum Arirang, que estreou diretamente na primeira posição com números impressionantes.

Ao todo, o lançamento acumulou 641 mil unidades equivalentes na primeira semana, sendo 532 mil apenas em vendas puras, o maior desempenho de um grupo em mais de dez anos.

Maior estreia para grupos desde 2013

O feito coloca o BTS em um patamar histórico dentro da indústria musical recente. Entre grupos, o último resultado semelhante havia sido alcançado pelo One Direction, com o álbum Midnight Memories, em 2013.

Já no cenário geral, o desempenho só fica atrás de grandes lançamentos recentes, como o de Taylor Swift, que registrou números ainda mais altos no ano anterior.

Vendas físicas e vinil impulsionam desempenho

Um dos destaques da estreia de Arirang foi o forte desempenho em formatos físicos. O álbum vendeu 208 mil cópias em vinil, distribuídas em 17 versões diferentes, um número que coloca o lançamento entre as maiores semanas de vendas nesse formato na era moderna.

Além disso, o disco também teve forte impacto nas plataformas digitais, registrando recordes de reprodução nas primeiras 24 horas tanto no Spotify quanto no Apple Music.

Sétimo álbum nº 1 da carreira

Com o novo projeto, o BTS chega ao seu sétimo álbum no topo da Billboard 200, consolidando sua trajetória como um dos maiores nomes do pop global.

Entre os trabalhos anteriores que também alcançaram a liderança estão:

  • Love Yourself: Tear (2018)
  • Map of the Soul: 7 (2020)
  • Proof (2022)

Álbum marca reencontro após serviço militar

Arirang também simboliza um momento importante na trajetória do grupo. O disco é o primeiro lançamento completo após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Durante esse intervalo, os membros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, investiram em projetos solo, ampliando suas identidades artísticas antes de retornarem ao grupo.

Significado do título resgata tradição coreana

O nome do álbum faz referência a Arirang, uma tradicional canção folclórica coreana reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural.

A expressão carrega significados ligados a amor, saudade e resistência, temas que atravessam gerações e aparecem de diferentes formas nas milhares de variações da música.

Turnê inclui shows no Brasil

Como parte da divulgação do novo álbum, o BTS já confirmou apresentações no Brasil. Os shows estão previstos para ocorrer em São Paulo, no Estádio MorumBis, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

A expectativa é de alta demanda por ingressos, refletindo o impacto global do grupo e o sucesso do novo álbum.

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