Apuração Carnaval de Belém 2023: Raio X vence em Outeiro e Unidos da Baixada em Icoaraci

As primeiras campeãs do Carnaval 2023 de Belém são conhecidas: a Associação Carnavalesca Raio X venceu no distrito de Outeiro e a Unidos da Baixada, venceu no distrito de Icoaraci. Já na apuração dos blocos da Vila Sorriso, a vencedora foi a Gaviões da Vila. A apuração dos concursos do Carnaval Belém de Todas as Cores, da Prefeitura, iniciou na Quarta-Feira de Cinzas, 22. Nesta sexta-feira, 24, será a apuração em Mosqueiro; e no sábado, 25, serão apurados os votos das escolas de samba campeãs do 3º, 2º e 1º grupos.

Na apuração são contabilizados as notas dos jurados que avaliaram os quesitos de enredo, samba-enredo, harmonia, evolução, alegoria, fantasia, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, porta-estandarte e comissão de frente.

VEJA MAIS

Em Outeiro, a Raio X alcançou 196 pontos com o enredo "Sol e Chuva Elementos da Vida". A vitória foi apertada, de apenas 0.6 (seis décimos) de diferença em relação à segunda colocada, a Associação Carnavalesca e Cultural O Sindicato (185,4 pontos). O terceiro lugar ficou com o Grêmio Recreativo Cultural Os Gaviões do Samba (194.2). Ainda na quarta-feira, após a apuração, o presidente da Raio X, Joeverton Marques, recebeu o troféu das mãos do presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho. O desfile no distrito aconteceu na terça-feira, 21.

Presidente da Raio X, Joeverton Marques, recebeu o troféu do campeonato na quarta-feira, 22. (Ascom Fumbel)

Em Icoaraci, Unidos da Baixada obteve 199.6 pontos. O presidente da escola campeã também recebeu o troféu das mãos do presidente da Fumbel ao final a apuração. Em segundo lugar ficou a Canal 19 (198.8); em terceiro, a Unidos da São Roque (195,3); e em quarto lugar, a Unidos da Mangueira (194.4). Já na apuração dos blocos, o Gaviões da Vila venceu com 99.3 pontos, ficando em segundo, o Unidos do Paracuri (98.4) e, em terceiro, o Unidos da Vila Izabel (98.1). Os desfiles de Icoaraci aconteceram na segunda e na terça, 20 e 21.

O presidente da Raio X comentou a vitória apertada em Outeiro. A escola campeã foi punida com a perda de meio ponto por apresentar o número de brincantes inferior ao determinado pelo concurso. "Com uma pontuação acirrada entre nós da Raio X e O Sindicato, conseguimos superar em alguns quesitos e, assim, nos levando à vitória, mesmo que seja por 0.6", destacou.

Daniel Teixeira, presidente de honra da Unidos da Baixada, recebeu o troféu das mãos do presidente da Fumbel, Jamil Mouzinho, nesta quinta, 23. (Ascom Fumbel)

“As agremiações se prepararam para fazer esse carnaval. Outeiro e Icoaraci têm uma tradição forte de Carnaval. A apuração vem para coroar a programação”, observou o presidente da Fumbel. Ele comemorou o êxito dos desfiles de Carnaval após dois anos de pandemia. “Nos surpreendemos com a beleza dos desfiles das agremiações da ilha de Caratateua e em Icoaraci, este ano, inclusive, mais uma vez, a massiva participação popular e isso é muito importante para a Prefeitura de Belém".

Mouzinho antecipou que, no mês que vem, a Fumbel iniciará o diálogo com os presidentes das agremiações carnavalescas para tratar do início dos preparativos para o Carnaval de 2024. O objetivo é avaliar os desfiles de 2023 para definir melhorias.

O presidente da Liga de Escolas de Samba e de Blocos de Icoaraci, Walmir Gouveia, recebeu o troféu pelo Bloco Gaviões da Vila, do qual é presidente. (Ascom Fumbel)

Apuração

Em Mosqueiro, a apuração vai iniciar às 16h, na rua Camilo Salgado, no bairro do Aeroporto, nesta sexta-feira, 24. Enquanto a apuração das campeãs de Belém será no sábado, 25, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Pela manhã, a partir das 10h, serão apuradas as notas atribuídas ás escolas do 3º grupo; e, a partir das 16h, das escolas do 2º e do 1º grupos.

A apuração, assim como foram os desfiles do Carnaval 2023, é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio Fumbel.