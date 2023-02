'Pirarucu nas Cinzas': bloco de Mosqueiro tem desfile cancelado por falta de apoio, diz organização

O arrastão do 'Pirarucu nas Cinzas', tradicional bloco de carnaval de Mosqueiro, aconteceria nesta quarta-feira, 22, mas foi cancelado por 'falta de apoio', informou a organização do evento. Este seria o 37º ano de existência do bloco, que não deixou de sair às ruas em nenhuma edição, exceto durante a pandemia de covid-19. Thulio Ferreira, coordenador do evento, diz que é a primeira vez que o bloco é cancelado por falta de verba.

Thulio aponta que a interrupção do 'Pirarucu nas Cinzas' foi uma medida extrema, devido à falta de condições para realizá-lo. Em nota oficial, a coordenação justifica que "os motivos são alheios à nossa vontade e independem do nosso esforço".

"Mosqueiro está vivendo um abandono total em relação ao poder público. Este ano o bloco foi atingido pelo não repasse de verba e, por se tratar de um evento público, que pertence à cultura de Mosqueiro, era de se esperar maior apoio do poder público. Se trata de um bloco que tem um custo alto e não tem como nós, enquanto coordenação, assumirmos essa responsabilidade sozinhos", afirma Thulio.

Cancelar também é uma forma de protesto, diz organização

O coordenador conta que houve várias tentativas de conseguir acordos e patrocínio também com os comerciantes locais, mas o esforço não foi suficiente.

"Infelizmente a gente lamenta muito a não realização desse evento. Um evento que passou do meu pai para mim, é muito triste. Mas infelizmente a gete não tem como assumir essa dívida e bancar um arrastão desse. Também não tem condições de fazer um bloco menor, porque a ideia é sempre crescer. Não tem como diminuir a estrutura e fazer um bloco mal feito. O cancelamento é até uma forma de protesto para que as autoridades olhem com mais cuidado e atenção às manifestações culturais aqui da Região Metropolitana", diz Thulio.

Ele afirma, ainda, que o Carnaval de Mosqueiro, este ano, foi "um dos piores carnavais da Região Metropolitana" e espera que o poder público ofereça mais apoio no futuro.

A redação integrada de O Liberal consulta a Prefeitura de Belém sobre o assunto.

O 'Pirarucu nas Cinzas'

O bloco de Carnaval 'Pirarucu nas Cinzas' foi criado em 1986 por Carlos Ribeiro, o “Carlos Maresia”. Ele era dono de restaurante e a proposta do evento era proporcionar um momento de lazer e alegria aos funcionários e comerciantes que trabalhavam arduamente durante o Carnaval na ilha. Por isso o bloco acontece sempre após os três dias de festa, na Quarta-feira de Cinzas.