Abaetetubense de 81 anos viraliza ao se divertir no carnaval; conheça a dona Maria Lobato

“O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço, e dançou”.

A música “A Banda”, de Chico Buarque, lançada em 1966, fala da alegria dos moradores de uma cidade com a chegada da banda, que permite com que eles se esqueçam das dificuldades cotidianas - ao menos temporariamente. A letra parece ser a trilha sonora perfeita para um vídeo que viralizou nas redes sociais, que mostra uma idosa com deficiência sendo carregada pelos foliões durante um bloco de carnaval, enquanto acena feliz da vida.

A idosa em questão é a dona Maria Lobato Filha, de 81 anos de idade, moradora do município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. As imagens foram gravadas na última segunda-feira (20), durante o tradicional bloco do sujo.

Amante do carnaval, a aposentada participava todo ano do bloco, mas, depois de quebrar a perna e precisar do auxílio de uma cadeira de rodas para se locomover, já estava há três anos sem ir para a folia, atendendo às recomendações de seus familiares. Neste ano, porém, a idosa “deu um jeitinho” e fugiu junto com uma de suas netas para o carnaval abaetetubense. A família só foi descobrir o paradeiro da dona Maria depois que o vídeo começou a circular na web.

“Ela sempre amou festa em geral. O aniversário dela é a data mais esperada e, depois, vem o [bloco do] sujo. Depois de ficar três anos sem ir por causa do problema de locomoção, a vó Maria fugiu junto com a minha irmã caçula e a gente só foi descobrir que elas estavam lá pelo vídeo. Minha mãe surtou, falava que era pra eu ir buscar ela na hora, eu falava que não tinha como eu encontrar ela no meio daquele bloco, que era para a gente só aguardar, que agora não tinha mais o que fazer”, conta a neta de dona Maria, a estudante de medicina veterinária Amanda Mindel, de 23 anos.

O momento foi eternizado pelo professor Icaro Rodrigues, que filmou a cena da sacada de sua casa e publicou o vídeo nas redes sociais, que já conta com mais de 30 mil visualizações. Amanda conta que a avó adorou a repercussão das imagens. “Ela só falava que amou, que era rainha, mostrou a coroa que ela ganhou e disse que não tava sentindo dor nenhuma, que estava era feliz”, disse a neta, aos risos, que contou que dona Maria ainda foi para outros dois blocos.