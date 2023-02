‘Rabo do Peru’ leva milhares de foliões às ruas nesta Quarta-feira de Cinzas, em Icoaraci

Milhares de foliões despediram-se do Carnaval 2023 durante o cortejo do bloco "Rabo do Peru", que desfilou pelas de Icoaraci, distrito de Belém, na tarde desta Quarta-feira de Cinzas (22). O festejo voltou às ruas da Vila Sorriso após dois anos sem desfilar por conta da pandemia. A concentração dos brincantes começou, às 10h, com distribuição do sopão de mocotó, também conhecido como “Sopão do Peru”, na travessa Soledade. A saída do bloco ocorreu, às 15h, passando pela rua 15 de Agosto até a travessa Pimenta Bueno. O tema do desfile deste ano foi “Creio que dias melhores virão”.

No começo da tarde, agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estavam orientando os condutores nas interdições na travessa Berredos com rua Padre Júlio Maria e travessa Berredos com Coronel Juvêncio Sarmento, para garantir a segurança viária dos participantes da programação de carnaval de Icoaraci. Enquanto isso, os integrantes do bloco organizavam os últimos ajustes do carro alegórico do mascote que possui aproximadamente cinco metros de altura.

O show no trio elétrico ficou por conta da banda Portal Elétrico comandado pela cantora Luana Bronze. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas acompanharam o cortejo (Filipe Bispo/O Liberal)

O show no trio elétrico ficou por conta da banda Portal Elétrico comandado pela cantora Luana Bronze. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas acompanharam o cortejo que estava previsto para encerrar às 18h30. Nesta quarta-feira (22), o bloco completou 28 anos. Segundo o fundador do evento, Marcos Moraes, o nome surgiu no segundo ano de fundação, em homenagem ao “Rabo de Galo”, que saia do Lapinha (casa de shows), na Condor, para o Bar do Parque, reunindo as pessoas que trabalhavam normalmente durante o Carnaval e que, nesse dia, aproveitavam para se divertir.

A saída do bloco ocorreu, às 15h, passando pela rua 15 de Agosto até a travessa Pimenta Bueno (Filipe Bispo/O Liberal)

Em 2021 e 2022 não houve desfile, apenas distribuição de sopa para os foliões, por conta da pandemia. Para Marcos Moraes, voltar à folia depois de dois anos foi motivo de “gratidão a Deus”. “Hoje o sentimento é maravilhoso, de sentir o coração que vamos voltar a gerar emprego e renda para milhares de famílias que ganham o seu sustento ao menos por uma semana e eu estou fazendo isso quase sozinho, pois nós nossos patrocinadores ainda são poucos”, afirmou.

Irreverência é uma das marcas dos foliões que participaram do bloco (Filipe Bispo/O Liberal)

O brincante Edcarlos da Silva, 36 anos, morador de Icoaraci, estava na concentração do evento com a esposa Camila de Nazaré, 35 anos, e o filho Erick da Silva, 10 anos, que pela primeira vez participou da festa. Diferente do menino, o pai conta que já participou do Rabo do Peru desde a origem do bloco. “A sensação de estar aqui é de muita felicidade, principalmente depois de dois anos difíceis de covid-19. Agora estamos aqui de novo, mas esse ano viemos com nosso filho. É a primeira vez dele. Eu costumo participar do Rabo do Peru desde quando começou o bloco”, disse o folião.